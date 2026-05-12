Путину об этом лучше не знать: сколько ракет и дронов теперь сбивает Украина
Путину об этом лучше не знать: сколько ракет и дронов теперь сбивает Украина

Михаил Федоров заявил, что Украина уже сбивает 80% ракет и 90% дронов

12 мая 2026, 10:17
Кравцев Сергей

Прогресс украинской ПВО становится все боле очевидным. Украина научилась сбивать 90% вражеских дронов и почти 80% крылатых ракет, даже после тяжелой зимы, когда страна-агрессор вдвое увеличила количество атак. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении министра обороны Украины Михаила Федорова.

ПВО Украины. Фото: из открытых источников

По словам Федорова, прошедшая зима стала одной из самых тяжелых для Украины.

"Россия почти вдвое увеличила количество атак. За несколько месяцев враг запустил более 1 000 баллистических и крылатых ракет и 27 тысяч дронов типа "Шахед". Основная цель — украинская энергетика и масштабные блэкауты в период морозов до -20°C", — заявил министр.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина на сегодня уже имеет ракеты, дальность которых схожа с немецкими Taurus. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление на брифинге с немецким коллегой Борисом Писториусом сделал министр обороны Михаил Федоров.

"Если говорить о Taurus, то конечно, у нас сейчас уже есть ракеты, которые работают на дистанции схожей и больше. Но никогда не может быть мало таких средств поражения", – отметил министр. 

Михаил Федоров добавил, что Украина всегда открыта к тому, чтобы иметь больше средств поражения. 

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия, по меньшей мере, четыре раза модернизировала крылатую ракету Х-101 с начала полномасштабной войны против Украины. В Министерстве обороны заявляют: все изменения имеют одну цель – сделать удары по украинским городам еще более смертоносными и усложнить работу систем противовоздушной обороны.




Источник: https://t.me/zedigital/6790
