РФ превращает Х-101 в "ракету террора": в Минобороны раскрыли опасные модернизации

Россия, по меньшей мере, четыре раза модернизировала крылатую ракету Х-101 с начала полномасштабной войны против Украины. В Министерстве обороны заявляют: все изменения имеют одну цель – сделать удары по украинским городам еще более смертоносными и усложнить работу систем противовоздушной обороны.

По данным украинских военных, первоначально Х-101 была высокоточной дальнобойной ракетой, запускаемой из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160. Она имела боевую часть до 500 килограммов, дальность полета до 2500 километров и сложную систему наведения со спутниковой навигацией.

Однако после того, как украинская ПВО начала массово сбивать эти ракеты, Россия принялась менять их конструкцию. Первым шагом стало сокращение запаса горючего ради установки дополнительной боевой части. В результате мощность взрыва увеличилась почти до 800 килограммов взрывчатки.

Последующая модернизация касалась кассетных элементов и зажигательных смесей. После взрыва такие боеприпасы разлетаются на большой площади и способны вызвать масштабные пожары. Поэтому после ударов Х-101 по гражданской инфраструктуре часто возникают сильные возгорания.

Также Россия обновила систему наведения ракеты. Теперь Х-101 сравнивает реальное изображение местности с загруженными картами и самостоятельно корректирует курс даже в условиях работы радиоэлектронной борьбы. В то же время в густой городской застройке риск неточных ударов только растет.

Последним этапом модернизации стало установление систем радиоэлектронной защиты. Они создают ложные цели для радаров, запускают тепловые ловушки и пытаются сбивать с курса ракеты-перехватчики.

Несмотря на это, в Минобороны отмечают: Х-101 не стала неуязвимой. Только с начала 2026 года украинское ПВО уничтожило около 88% ракет типов Х-101, Х-55 и Х-555.

В то же время в России обостряются проблемы со стратегической авиацией. Бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 быстро изнашиваются, а анализ обломков свидетельствует о том, что новые ракеты собирают буквально за несколько недель до запуска. Это может означать, что Кремль уже работает почти без значительных запасов и вынужден постоянно запускать производство колес.

