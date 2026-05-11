РФ перетворює Х-101 на “ракету терору”: у Міноборони розкрили небезпечні модернізації

Росія щонайменше чотири рази модернізувала крилату ракету Х-101 від початку повномасштабної війни проти України. У Міністерстві оборони заявляють: усі зміни мають одну мету – зробити удари по українських містах ще смертоноснішими та ускладнити роботу систем протиповітряної оборони.

Ракета Х-101. Фото: з відкритих джерел

За даними українських військових, спочатку Х-101 була високоточною далекобійною ракетою, яку запускали зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160. Вона мала бойову частину до 500 кілограмів, дальність польоту до 2500 кілометрів і складну систему наведення із супутниковою навігацією.

Однак після того, як українська ППО почала масово збивати ці ракети, Росія взялася змінювати їхню конструкцію. Першим кроком стало скорочення запасу пального заради встановлення додаткової бойової частини. У результаті потужність вибуху зросла майже до 800 кілограмів вибухівки.

Наступна модернізація стосувалася касетних елементів і запалювальних сумішей. Після вибуху такі боєприпаси розлітаються на великій площі та здатні спричиняти масштабні пожежі. Саме тому після ударів Х-101 по цивільній інфраструктурі часто виникають сильні займання.

Також Росія оновила систему наведення ракети. Тепер Х-101 порівнює реальне зображення місцевості із завантаженими картами та самостійно коригує курс навіть в умовах роботи засобів радіоелектронної боротьби. Водночас у густій міській забудові ризик неточних ударів лише зростає.

Останнім етапом модернізації стало встановлення систем радіоелектронного захисту. Вони створюють хибні цілі для радарів, запускають теплові пастки та намагаються збивати з курсу ракети-перехоплювачі.

Попри це, у Міноборони наголошують: Х-101 не стала невразливою. Лише з початку 2026 року українська ППО знищила близько 88% ракет типів Х-101, Х-55 та Х-555.

Водночас у Росії загострюються проблеми зі стратегічною авіацією. Бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160 швидко зношуються, а аналіз уламків свідчить, що нові ракети збирають буквально за кілька тижнів до запуску. Це може означати, що Кремль уже працює майже без значних запасів і змушений постійно запускати виробництво “з коліс”.

Читайте також на порталі "Коментарі" — після “перемир’я” – удар на три доби: що відомо про підготовку РФ рекордної атаки по Україні.



