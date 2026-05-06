Путіну час прозріти: у ЄС жорстко звернулися до Кремля

Slava Kot
Європейські дипломати дедалі жорсткіше оцінюють дії Кремля та закликають Росію припинити війну проти України. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що останні події на фронті свідчать про серйозні проблеми Москви.
Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел
Жан-Ноель Барро опублікував допис в соцмережі X де вказав на проблеми російської армії, зокрема втрату частини територій, які були під її контролем. Також французький міністр вказав на кризу в економіці РФ.
Критичну позицію озвучили й у країнах Балтії. Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс зазначив, що Росія проігнорувала українську ініціативу щодо припинення вогню, яка мала набути чинності 6 травня. На його думку, це є ще одним доказом небажання Москви рухатися до миру.
Заклик України до режиму тиші підтримали міжнародні партнери, однак Росія порушила перемир’я одразу ж коли воно настала ударами по Україні.
