Путіну час прозріти: у ЄС жорстко звернулися до Кремля

Європейські дипломати дедалі жорсткіше оцінюють дії Кремля та закликають Росію припинити війну проти України. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що останні події на фронті свідчать про серйозні проблеми Москви.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Жан-Ноель Барро опублікував допис в соцмережі X де вказав на проблеми російської армії, зокрема втрату частини територій, які були під її контролем. Також французький міністр вказав на кризу в економіці РФ.

"Армія Володимира Путіна відступили на 120 км квадратних кілометрів в Україні у квітні, що стало першим випадком за 3 роки. Російська економіка дедалі глибше занурюється в кризу. Кремлю давно настав час "прозріти" на свою поразку й покласти край своїй несправедливій і руйнівній війні", — сказав Барро.

Критичну позицію озвучили й у країнах Балтії. Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс зазначив, що Росія проігнорувала українську ініціативу щодо припинення вогню, яка мала набути чинності 6 травня. На його думку, це є ще одним доказом небажання Москви рухатися до миру.

Заклик України до режиму тиші підтримали міжнародні партнери, однак Росія порушила перемир’я одразу ж коли воно настала ударами по Україні.

