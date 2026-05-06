Путіну час прозріти: у ЄС жорстко звернулися до Кремля
Путіну час прозріти: у ЄС жорстко звернулися до Кремля

Франція закликала Путіна визнати свою поразку, а Литва критикує ігнорування перемир’я.

6 травня 2026, 12:50
Slava Kot

Європейські дипломати дедалі жорсткіше оцінюють дії Кремля та закликають Росію припинити війну проти України. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що останні події на фронті свідчать про серйозні проблеми Москви.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Жан-Ноель Барро опублікував допис в соцмережі X де вказав на проблеми російської армії, зокрема втрату частини територій, які були під її контролем. Також французький міністр вказав на кризу в економіці РФ.

"Армія Володимира Путіна відступили на 120 км квадратних кілометрів в Україні у квітні, що стало першим випадком за 3 роки. Російська економіка дедалі глибше занурюється в кризу. Кремлю давно настав час "прозріти" на свою поразку й покласти край своїй несправедливій і руйнівній війні", — сказав Барро.

Критичну позицію озвучили й у країнах Балтії. Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс зазначив, що Росія проігнорувала українську ініціативу щодо припинення вогню, яка мала набути чинності 6 травня. На його думку, це є ще одним доказом небажання Москви рухатися до миру.

Заклик України до режиму тиші підтримали міжнародні партнери, однак Росія порушила перемир’я одразу ж коли воно настала ударами по Україні.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Україні зробили першу заяву про порушення режиму тиші з боку РФ. Згодом відреагували в МЗС України. Андрій Сибіга відповів, чи буде перемир’я на 9 травня, як того вимагав Путін.

Також "Кометнарі" писали про те, як може закінчитися правління Володимира Путіна. Три головні сценарії кінця для диктатора РФ.



Джерело: https://x.com/jnbarrot/status/2051921642649973035
