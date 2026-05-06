Путину пора прозреть: в ЕС жестко обратились к Кремлю

Slava Kot
Европейские дипломаты все более жестко оценивают действия Кремля и призывают Россию прекратить войну против Украины. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что последние события на фронте свидетельствуют о серьезных проблемах Москвы.
Жан-Ноэль Барро опубликовал сообщение в соцсети X где указал на проблемы российской армии, в частности потерю части территорий, находившихся под ее контролем. Также французский министр указал на кризис в экономике РФ.
Критическую позицию озвучили и в странах Балтии. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис отметил, что Россия проигнорировала украинскую инициативу по прекращению огня, которая должна вступить в силу 6 мая. По его мнению, это еще одно доказательство нежелания Москвы двигаться к миру.
Призыв Украины к режиму тишины поддержали международные партнеры, однако Россия нарушила перемирие сразу же после наступления ударов по Украине.
