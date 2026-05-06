Путину пора прозреть: в ЕС жестко обратились к Кремлю

Европейские дипломаты все более жестко оценивают действия Кремля и призывают Россию прекратить войну против Украины. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что последние события на фронте свидетельствуют о серьезных проблемах Москвы.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Жан-Ноэль Барро опубликовал сообщение в соцсети X где указал на проблемы российской армии, в частности потерю части территорий, находившихся под ее контролем. Также французский министр указал на кризис в экономике РФ.

"Армия Владимира Путина отступила на 120 км квадратных километров в Украине в апреле, что стало первым случаем за 3 года. Российская экономика все глубже погружается в кризис. Кремлю давно пора "прозреть" на свое поражение и положить конец своей несправедливой и разрушительной войне", — сказал Барро.

Критическую позицию озвучили и в странах Балтии. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис отметил, что Россия проигнорировала украинскую инициативу по прекращению огня, которая должна вступить в силу 6 мая. По его мнению, это еще одно доказательство нежелания Москвы двигаться к миру.

Призыв Украины к режиму тишины поддержали международные партнеры, однако Россия нарушила перемирие сразу же после наступления ударов по Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине было сделано первое заявление о нарушении режима тишины со стороны РФ. Впоследствии отреагировали в МИД Украины. Андрей Сибига ответил, будет ли перемирие на 9 мая, как того потребовал Путин.

Также "Комментарии" писали о том, как может закончиться правление Владимира Путина. Три главных сценария конца для диктатора РФ.