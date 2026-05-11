Путін змінив риторику щодо Зеленського: що стоїть за новими заявами Кремля

Політолог Ігор Чаленко вважає, що останні заяви російського диктатора Володимира Путіна щодо можливих переговорів з Володимиром Зеленським свідчать про зміну публічної риторики Кремля. Однак це не означає, що Москва справді готова до компромісів.

Володимир Зеленський та Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Ігор Чаленко у коментарі "24 Каналу" звернув увагу, що вперше за тривалий час Путін допустив можливість зустрічі з Зеленським не лише в Москві, а й на території третьої країни. Крім того, глава Кремля заявив, що війна в Україні нібито "йде до завершення".

На думку Чаленка, такі сигнали можуть свідчити про часткову зміну підходу Росії до переговорного процесу. Водночас політолог зауважує, що Кремль продовжує просувати власний сценарій завершення війни.

"Коли йдеться про швидке завершення "українського конфлікту", це – риторичний прийом. Путін, а також російські політики зараз тенденційно його використовують, і він спрямований на синхронізацію цієї риторики з тим, що говорить Дональд Трамп", – вважає Чаленко.

Окрему увагу політолог звернув на те, що Путін назвав Зеленського "господином", але не використав формулювання "президент України". За словами експерта, це свідчить про те, що Кремль не відмовився від своєї попередньої політичної лінії щодо легітимності української влади.

Крім того, Москва продовжує наполягати, що особиста зустріч Зеленського і Путіна можлива лише після підготовки повного тексту мирної угоди.

"Однак росіяни і тут вкладають тему капітуляції України. І зустріч Зеленського з Путіним у розумінні росіян – це певний церемоніальний крок для того, щоб поставити крапку", – впевнений політолог.

