Путин сменил риторику по поводу Зеленского: что стоит за новыми заявлениями Кремля

Политолог Игорь Чаленко считает, что последние заявления российского диктатора Владимира Путина по поводу возможных переговоров с Владимиром Зеленским свидетельствуют об изменении публичной риторики Кремля. Однако это не значит, что Москва действительно готова к компромиссам.
Игорь Чаленко в комментарии "24 Каналу" обратил внимание, что впервые за долгое время Путин допустил возможность встречи с Зеленским не только в Москве, но и на территории третьей страны. Кроме того, глава Кремля заявил, что война в Украине якобы "идет к завершению".
По мнению Чаленко, такие сигналы могут свидетельствовать о частичном изменении подхода России к переговорному процессу. В то же время политолог отмечает, что Кремль продолжает продвигать собственный сценарий завершения войны.
Отдельное внимание политолог обратил на то, что Путин назвал Зеленского "хозяином", но не использовал формулировку "президент Украины". По словам эксперта, это свидетельствует о том, что Кремль не отказался от своей предыдущей политической линии по поводу легитимности украинской власти.
Кроме того, Москва продолжает настаивать на том, что личная встреча Зеленского и Путина возможна только после подготовки полного текста мирного соглашения.
