logo

BTC/USD

80830

ETH/USD

2333.36

USD/UAH

43.86

EUR/UAH

51.6

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин сменил риторику по поводу Зеленского: что стоит за новыми заявлениями Кремля
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин сменил риторику по поводу Зеленского: что стоит за новыми заявлениями Кремля

Почему Владимир Путин сменил риторику по Владимиру Зеленскому и переговоров о завершении войны.

11 мая 2026, 08:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Политолог Игорь Чаленко считает, что последние заявления российского диктатора Владимира Путина по поводу возможных переговоров с Владимиром Зеленским свидетельствуют об изменении публичной риторики Кремля. Однако это не значит, что Москва действительно готова к компромиссам.

Путин сменил риторику по поводу Зеленского: что стоит за новыми заявлениями Кремля

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Игорь Чаленко в комментарии "24 Каналу" обратил внимание, что впервые за долгое время Путин допустил возможность встречи с Зеленским не только в Москве, но и на территории третьей страны. Кроме того, глава Кремля заявил, что война в Украине якобы "идет к завершению".

По мнению Чаленко, такие сигналы могут свидетельствовать о частичном изменении подхода России к переговорному процессу. В то же время политолог отмечает, что Кремль продолжает продвигать собственный сценарий завершения войны.

"Когда речь идет о скором завершении "украинского конфликта", это – риторический прием. Путин, а также российские политики сейчас тенденциозно его используют, и он направлен на синхронизацию этой риторики с тем, что говорит Дональд Трамп", – считает Чаленко.

Отдельное внимание политолог обратил на то, что Путин назвал Зеленского "хозяином", но не использовал формулировку "президент Украины". По словам эксперта, это свидетельствует о том, что Кремль не отказался от своей предыдущей политической линии по поводу легитимности украинской власти.

Кроме того, Москва продолжает настаивать на том, что личная встреча Зеленского и Путина возможна только после подготовки полного текста мирного соглашения.

"Однако россияне и здесь вкладывают тему капитуляции Украины. И встреча Зеленского с Путиным в понимании россиян – это определенный церемониальный шаг для того, чтобы поставить точку", – уверен политолог.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин заговорил о завершении войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Кремль озвучил Украине новый ультиматум по мирным переговорам.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/putin-pomyakshiv-ritoriku-shhodo-zelenskogo-shho-tse-oznachaye_n3065343
Теги:

Новости

Все новости