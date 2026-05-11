Путин сменил риторику по поводу Зеленского: что стоит за новыми заявлениями Кремля

Политолог Игорь Чаленко считает, что последние заявления российского диктатора Владимира Путина по поводу возможных переговоров с Владимиром Зеленским свидетельствуют об изменении публичной риторики Кремля. Однако это не значит, что Москва действительно готова к компромиссам.

Владимир Зеленский и Владимир Путин.

Игорь Чаленко в комментарии "24 Каналу" обратил внимание, что впервые за долгое время Путин допустил возможность встречи с Зеленским не только в Москве, но и на территории третьей страны. Кроме того, глава Кремля заявил, что война в Украине якобы "идет к завершению".

По мнению Чаленко, такие сигналы могут свидетельствовать о частичном изменении подхода России к переговорному процессу. В то же время политолог отмечает, что Кремль продолжает продвигать собственный сценарий завершения войны.

"Когда речь идет о скором завершении "украинского конфликта", это – риторический прием. Путин, а также российские политики сейчас тенденциозно его используют, и он направлен на синхронизацию этой риторики с тем, что говорит Дональд Трамп", – считает Чаленко.

Отдельное внимание политолог обратил на то, что Путин назвал Зеленского "хозяином", но не использовал формулировку "президент Украины". По словам эксперта, это свидетельствует о том, что Кремль не отказался от своей предыдущей политической линии по поводу легитимности украинской власти.

Кроме того, Москва продолжает настаивать на том, что личная встреча Зеленского и Путина возможна только после подготовки полного текста мирного соглашения.

"Однако россияне и здесь вкладывают тему капитуляции Украины. И встреча Зеленского с Путиным в понимании россиян – это определенный церемониальный шаг для того, чтобы поставить точку", – уверен политолог.

