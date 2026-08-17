Путін встановив новий дедлайн для захоплення Донбасу: що відомо про плани Кремля

За оцінками західних чиновників та аналітиків російський диктатор Володимир Путін розраховує встановити повний контроль над Донбасом до осені 2027 року. Якщо російській армії не вдасться виконати це завдання, ймовірність повернення Москви до мирних переговорів може зрости. Про це пише The New York Times.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

За інформацією видання, Кремль розглядає захоплення всієї Донецької області як мінімальну політичну та військову ціль. Як пише The New York Times, Путін видав наказ окупувати повністю Донбас у 2027 році.

"Путін заявив, що Росія повинна щонайменше отримати повний контроль над Донбасом на сході України. Якщо росіяни не зможуть зробити це до осені 2027 року, кажуть чиновники та аналітики, переговори будуть більш імовірними", – йдеться в матеріалі NYT.

Західні співрозмовники NYT припускають, що найближчий період війни в Україні може стати ще більш масштабним і руйнівним. Очікується, що взимку Росія спробує посилити тиск на Україну одночасно на фронті та в тилу. Одним з головних напрямів можуть стати масовані удари по енергетичній і цивільній інфраструктурі на тлі можливого дефіциту українських систем протиповітряної оборони.

Окремим фактором може стати нова мобілізація в Росії. За даними, які наводять співрозмовники видання, її можуть оголосити після парламентських виборів у вересні. Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що російське керівництво розраховує мобілізувати від 300 до 500 тисяч людей. Також Москва може очікувати додаткове поповнення своїх сил з Північної Кореї у розмірі 30 тисяч військових.

Західні чиновники не виключають і більш небезпечного сценарію, а саме спроби Кремля перевірити готовність НАТО до прямішого протистояння. Йдеться про можливу ескалацію за межами нинішніх гібридних атак Росії в Європі.

Однак зауважимо, що новий дедлайн Путіна не означає, що Росія гарантовано зможе його виконати. Москва вже неодноразово переносила терміни повного захоплення Донецької та Луганської областей. За словами Зеленського, станом на 2026 рік Кремль уже близько 15 разів змінював такі плани, а попереднім дедлайном називав 31 грудня 2026 року.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський відповів на ультиматум Путіна щодо Донбасу.

Також "Коментарі" писали про тезу: "Віддамо Донбас — і настане мир". Віталій Портников пояснив, що буде насправді після цього.