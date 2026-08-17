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Путин установил новый дедлайн для захвата Донбасса: что известно о планах Кремля

The New York Times узнал новый дедлайн Путина по захвату Донбасса к осени 2027 года

17 августа 2026, 08:40
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Slava Kot

По оценкам западных чиновников и аналитиков, российский диктатор Владимир Путин рассчитывает установить полный контроль над Донбассом до осени 2027 года. Если российской армии не удастся выполнить эту задачу, вероятность возвращения Москвы к мирным переговорам может возрасти. Об этом пишет The New York Times.

Путин установил новый дедлайн для захвата Донбасса: что известно о планах Кремля

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

По информации издания, Кремль рассматривает захват всей Донецкой области как минимальную политическую и военную цель. Как пишет The New York Times, Путин издал приказ полностью оккупировать Донбасс в 2027 году.

"Путин заявил, что Россия должна как минимум получить полный контроль над Донбассом на востоке Украины. Если россияне не смогут сделать это до осени 2027 года, говорят чиновники и аналитики, переговоры будут более вероятными", – говорится в NYT.

Западные собеседники NYT предполагают, что ближайший период войны в Украине может стать еще более масштабным и разрушительным. Ожидается, что зимой Россия попытается усилить давление на Украину одновременно на фронте и в тылу. Одним из главных направлений могут стать массированные удары по энергетической и гражданской инфраструктуре на фоне вероятного дефицита украинских систем противовоздушной обороны.

Отдельным фактором может стать новая мобилизация в России. По данным, приводимым собеседниками издания, ее могут объявить после парламентских выборов в сентябре. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российское руководство рассчитывает мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек. Также Москва может ожидать дополнительного пополнения своих сил из Северной Кореи в размере 30 тысяч военных.

Западные чиновники не исключают и более опасного сценария, а именно попытки Кремля проверить готовность НАТО к прямому противостоянию. Речь идет о возможной эскалации за пределами нынешних гибридных атак России в Европе.

Однако заметим, что новый дедлайн Путина не означает, что Россия гарантированно сможет выполнить его. Москва уже не раз переносила сроки полного захвата Донецкой и Луганской областей. По словам Зеленского, на 2026 год Кремль уже около 15 раз менял такие планы, а предыдущим дедлайном называл 31 декабря 2026 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский ответил на ультиматум Путина по Донбассу.

Также "Комментарии" писали о тезисе: "Отдадим Донбасс – и наступит мир". Виталий Портников объяснил, что будет на самом деле после этого.



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Источник: https://www.nytimes.com/2026/08/15/world/europe/europe-russia-ukraine-talks.html
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