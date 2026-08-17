Путин установил новый дедлайн для захвата Донбасса: что известно о планах Кремля

По оценкам западных чиновников и аналитиков, российский диктатор Владимир Путин рассчитывает установить полный контроль над Донбассом до осени 2027 года. Если российской армии не удастся выполнить эту задачу, вероятность возвращения Москвы к мирным переговорам может возрасти. Об этом пишет The New York Times.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

По информации издания, Кремль рассматривает захват всей Донецкой области как минимальную политическую и военную цель. Как пишет The New York Times, Путин издал приказ полностью оккупировать Донбасс в 2027 году.

"Путин заявил, что Россия должна как минимум получить полный контроль над Донбассом на востоке Украины. Если россияне не смогут сделать это до осени 2027 года, говорят чиновники и аналитики, переговоры будут более вероятными", – говорится в NYT.

Западные собеседники NYT предполагают, что ближайший период войны в Украине может стать еще более масштабным и разрушительным. Ожидается, что зимой Россия попытается усилить давление на Украину одновременно на фронте и в тылу. Одним из главных направлений могут стать массированные удары по энергетической и гражданской инфраструктуре на фоне вероятного дефицита украинских систем противовоздушной обороны.

Отдельным фактором может стать новая мобилизация в России. По данным, приводимым собеседниками издания, ее могут объявить после парламентских выборов в сентябре. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российское руководство рассчитывает мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек. Также Москва может ожидать дополнительного пополнения своих сил из Северной Кореи в размере 30 тысяч военных.

Западные чиновники не исключают и более опасного сценария, а именно попытки Кремля проверить готовность НАТО к прямому противостоянию. Речь идет о возможной эскалации за пределами нынешних гибридных атак России в Европе.

Однако заметим, что новый дедлайн Путина не означает, что Россия гарантированно сможет выполнить его. Москва уже не раз переносила сроки полного захвата Донецкой и Луганской областей. По словам Зеленского, на 2026 год Кремль уже около 15 раз менял такие планы, а предыдущим дедлайном называл 31 декабря 2026 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский ответил на ультиматум Путина по Донбассу.

Также "Комментарии" писали о тезисе: "Отдадим Донбасс – и наступит мир". Виталий Портников объяснил, что будет на самом деле после этого.