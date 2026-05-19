Путін відкрив скриньку Пандори та порушив непорушне до цього часу табу

Світ опинвся перед новою небезпекою, яку ще кілька років тому вважали неможливою. Війна Росії проти України зруйнувала багаторічне табу на атаки проти цивільних атомних електростанцій. Таку думку висловив російський екологічний активіст та експерт з ядерної енергетики Володимир Сливяк у колонці для The Moscow Times.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Володимир Сливяк пише, що до повномасштабного вторгнення Росії ніхто теоретично не розглядав сценарії навмисних ударів по діючих АЕС або пов’язаній із ними інфраструктурі. Однак після захоплення російськими військами Чорнобильської зони та Запорізької атомної електростанції ситуація кардинально змінилася.

Сливяк наголошує, що Росія створила небезпечний прецедент, наслідки якого можуть переслідувати світ десятиліттями. Зокрема він звертає увагу, що цивільні атомні об’єкти ніколи не проєктувалися з урахуванням війни та можливих атак по них.

"Нікому й ніколи навіть на думку не спало б проектувати хоч якісь системи захисту проти обстрілів та інших проявів війни. Цивільні АЕС – не військові об'єкти, і атака на них – стовідсоткове табу. Було. Поки Путін не прийшов підкорювати ракетами та танками Україну. Наслідки скасування табу на атаки цивільних атомних об'єктів, швидше за все, переслідуватимуть нас дуже довго", — пише Сливяк.

Екологічний активіст також пов’язує ситуацію з війною в Україні з останніми інцидентами на Близькому Сході. Зокрема, він згадує повідомлення про атаку іранського дрона на АЕС "Барака" в ОАЕ та вибухи поблизу іранської станції "Бушер", де працює реактор, побудований російським "Росатомом".

На думку Сливяка, найнебезпечніше полягає в тому, що приклад Росії можуть наслідувати не лише держави, а й терористичні угруповання. Якщо атаки на ядерні об’єкти перестануть бути абсолютним табу, світ зіткнеться з необхідністю повністю переглянути підходи до безпеки атомної енергетики.

"Через дії російської армії за чотири роки ми неодноразово були на межі великої аварії на АЕС. Дякувати за те, що її не сталося, ми маємо спеціалістів та робітників української енергетичної галузі. Але не менш важливо розуміти ось що: атаки російської армії на атомні станції та пов'язану з ними інфраструктуру не могли б статися без знань та вмінь фахівців "Росатому"", — вважає експерт.

Сливняк пояснює, що російські спеціалісти "Росатому" мали пояснити армії РФ куди стріляти. Він також звертає увагу, що попри війну російська держкорпорація досі не перебуває під повномасштабними міжнародними санкціями.

У підсумку Сливняк вказує, що сьогодні у світі працює понад 400 цивільних ядерних реакторів і головне питання, яке дедалі частіше звучить серед експертів, де може статися наступна атака та чи не призведе вона до глобальної ядерної катастрофи.

