logo

BTC/USD

76895

ETH/USD

2117.16

USD/UAH

44.15

EUR/UAH

51.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин открыл ящик Пандоры и нарушил незыблемое к этому времени табу
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин открыл ящик Пандоры и нарушил незыблемое к этому времени табу

Война РФ против Украины разрушила табу на атаки по атомным станциям. Это устремляет мир к новой ядерной катастрофе.

19 мая 2026, 16:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Мир оказался перед новой опасностью, которую еще несколько лет назад считали невозможной. Война России против Украины разрушила многолетний табу на атаки против гражданских атомных электростанций. Такое мнение высказал российский экологический активист и эксперт по ядерной энергетике Владимир Сливяк в колонке The Moscow Times.

Путин открыл ящик Пандоры и нарушил незыблемое к этому времени табу

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Сливяк пишет, что до полномасштабного вторжения России никто теоретически не рассматривал сценарии умышленных ударов по действующим АЭС или связанной с ними инфраструктуре. Однако, после захвата российскими войсками Чернобыльской зоны и Запорожской атомной электростанции ситуация кардинально изменилась.

Сливяк отмечает, что Россия создала опасный прецедент, последствия которого могут преследовать мир десятилетиями. В частности, он обращает внимание, что гражданские атомные объекты никогда не проектировались с учетом войны и возможных атак по ним.

"Никому и никогда даже в голову не пришло бы проектировать хоть какие-то системы защиты против обстрелов и других проявлений войны. Гражданские АЭС – не военные объекты, и атака на них – стопроцентное табу. Было. Пока Путин не пришел покорять ракетами и танками Украину. Последствия отмены табу на атаки гражданских атомных объектов, скорее всего, будут преследовать очень долго", — пишет Сливяк.

Экологический активист также увязывает ситуацию с войной в Украине с последними инцидентами на Ближнем Востоке. В частности, он упоминает сообщение об атаке иранского дрона на АЭС "Барака" в ОАЭ и взрывах вблизи иранской станции "Бушер", где работает реактор, построенный российским "Росатомом".

По мнению Сливяка, самое опасное состоит в том, что примеру России могут последовать не только государства, но и террористические группировки. Если атаки на ядерные объекты перестанут быть абсолютными табу, мир столкнется с необходимостью полностью пересмотреть подходы к безопасности атомной энергетики.

"Из-за действий российской армии за четыре года мы неоднократно находились на грани большой аварии на АЭС. Благодарить за то, что ее не произошло, мы должны специалистов и рабочих украинской энергетической отрасли. Но не менее важно понимать следующее: атаки российской армии на атомные станции и связанную с ними инфраструктуру не могли бы произойти без знаний и умений специалистов "Росатома"", — считает эксперт.

Сливняк объясняет, что российские специалисты "Росатома" должны были объяснить армии РФ куда стрелять. Он также обращает внимание, что, несмотря на войну, российская госкорпорация до сих пор не находится под масштабными международными санкциями.

В итоге Сливняк указывает, что сегодня в мире работает более 400 гражданских ядерных реакторов и главный вопрос, который чаще звучит среди экспертов, где может произойти следующая атака и не приведет ли она к глобальной ядерной катастрофе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что искусственный интеллект счел, какова вероятность ядерной войны в 2026 году.

Также "Комментарии" писали, что РФ нанесла смертельный удар по атомной станции Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ru.themoscowtimes.com/2026/05/18/yadernii-udar-grazhdanskogo-proishozhdeniya-a195575
Теги:

Новости

Все новости