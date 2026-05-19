Путин открыл ящик Пандоры и нарушил незыблемое к этому времени табу

Мир оказался перед новой опасностью, которую еще несколько лет назад считали невозможной. Война России против Украины разрушила многолетний табу на атаки против гражданских атомных электростанций. Такое мнение высказал российский экологический активист и эксперт по ядерной энергетике Владимир Сливяк в колонке The Moscow Times.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Сливяк пишет, что до полномасштабного вторжения России никто теоретически не рассматривал сценарии умышленных ударов по действующим АЭС или связанной с ними инфраструктуре. Однако, после захвата российскими войсками Чернобыльской зоны и Запорожской атомной электростанции ситуация кардинально изменилась.

Сливяк отмечает, что Россия создала опасный прецедент, последствия которого могут преследовать мир десятилетиями. В частности, он обращает внимание, что гражданские атомные объекты никогда не проектировались с учетом войны и возможных атак по ним.

"Никому и никогда даже в голову не пришло бы проектировать хоть какие-то системы защиты против обстрелов и других проявлений войны. Гражданские АЭС – не военные объекты, и атака на них – стопроцентное табу. Было. Пока Путин не пришел покорять ракетами и танками Украину. Последствия отмены табу на атаки гражданских атомных объектов, скорее всего, будут преследовать очень долго", — пишет Сливяк.

Экологический активист также увязывает ситуацию с войной в Украине с последними инцидентами на Ближнем Востоке. В частности, он упоминает сообщение об атаке иранского дрона на АЭС "Барака" в ОАЭ и взрывах вблизи иранской станции "Бушер", где работает реактор, построенный российским "Росатомом".

По мнению Сливяка, самое опасное состоит в том, что примеру России могут последовать не только государства, но и террористические группировки. Если атаки на ядерные объекты перестанут быть абсолютными табу, мир столкнется с необходимостью полностью пересмотреть подходы к безопасности атомной энергетики.

"Из-за действий российской армии за четыре года мы неоднократно находились на грани большой аварии на АЭС. Благодарить за то, что ее не произошло, мы должны специалистов и рабочих украинской энергетической отрасли. Но не менее важно понимать следующее: атаки российской армии на атомные станции и связанную с ними инфраструктуру не могли бы произойти без знаний и умений специалистов "Росатома"", — считает эксперт.

Сливняк объясняет, что российские специалисты "Росатома" должны были объяснить армии РФ куда стрелять. Он также обращает внимание, что, несмотря на войну, российская госкорпорация до сих пор не находится под масштабными международными санкциями.

В итоге Сливняк указывает, что сегодня в мире работает более 400 гражданских ядерных реакторов и главный вопрос, который чаще звучит среди экспертов, где может произойти следующая атака и не приведет ли она к глобальной ядерной катастрофе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что искусственный интеллект счел, какова вероятность ядерной войны в 2026 году.

Также "Комментарии" писали, что РФ нанесла смертельный удар по атомной станции Украины.