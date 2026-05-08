Світ вже на межі: яка вірогідність ядерної війни у 2026 році

Світ ніколи не був таким близьким до ядерної війни. Стрілки "Годинника Судного дня", який відображає рівень загрози глобальної катастрофи, у 2026 році зупинилися на позначці 85 секунд до півночі. Це найзагрозливіший показник за всю історію. На тлі невтішних новин портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, про вірогідність ядерної війни у 2026 році у відсотках та з якої країни чи регіону може початися ядерна війна.

Чат-бот Chat GPT оцінив ризик застосування ядерної зброї у світі протягом 2026 року у 4-6%. Імовірність повномасштабної глобальної ядерної війни значно нижча, близько 1%. Найбільш небезпечними точками залишаються Східна Європа, насамперед війна Росії проти України, а також Корейський півострів. Ризик зберігається й у Тайванській протоці. Водночас лідери ядерних держав чудово розуміють ціну фатальної помилки.

Чат-бот Gemini визначив вірогідність повномасштабної ядерної війни у 2026 році на рівні 5-7%. Попри агресивну риторику, еліти розуміють концепцію гарантованого взаємного знищення, пояснює чат-бот. Проте ризик випадкового пуску або застосування тактичного заряду в локальному конфлікті є вищим і становить близько 12%. Основна загроза сьогодні полягає не в спланованому нападі, а в помилковій інтерпретації дій опонента. Найбільші ризики зосереджені навколо Тайванської протоки та Корейського півострова. Також критичною точкою залишається Близький Схід. У Європі зберігається небезпека через постійний ядерний шантаж з боку агресивних режимів.

Чат-бот Deepseek вважає, що ймовірність повномасштабної ядерної війни у 2026 році становить приблизно 10-15%. Цей відносно низький відсоток базується на логіці ядерного стримування: жодна з раціональних сторін не зацікавлена у гарантованому знищенні. Однак ризик необдуманих дій або прорахунків через хибне трактування сигналів залишається надто високим, щоб його ігнорувати. Війна в Україні демонструє ризики ядерної ескалації через постійні погрози з боку Росії. Збройне протистояння США та Ізраїлю з Іраном також збільшило ядерну напругу на Близькому Сході. В Азії зберігається напруга між Індією та Пакистаном, а КНДР продовжує нарощувати свій арсенал.

Чат-бот Grok передбачає ймовірність повномасштабної ядерної війни у 2026 році у 3-5%. Найвищий ризик — від Росії в контексті України (тактичне застосування), далі — ескалація навколо Тайваню чи Індії з Пакистаном. Повномасштабний обмін між США та Росією чи Китаєм малоймовірний, але не нульовий через ланцюгову реакцію.

Сьогоднішні ризики вищі, ніж після закінчення Холодної війни, але нижчі за пік Холодної війни. Ядерна війна не є неминучою — її можна запобігти дипломатією, відновленням діалогу щодо контролю над озброєннями та зміцненням міжнародних норм.

У висновку прогнози чат-ботів зводяться до того, що ймовірність повномасштабної ядерної війни у 2026 році становить приблизно невелика, до 15%. Жодна зі сторін не зацікавлена у гарантованому знищенні. Разом з цим чат-бот Grok звертає увагу на високий ризик застосування тактичного ядерного озброєння від Росії по Україні. Chat GPT та Deepseek також вказують на цю можливу ядерну ескалацію.

