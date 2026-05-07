Чи вдарить Путін по Україні ядеркою: ШІ спрогнозував найімовірніший сценарій

Російська ядерна риторика стала частиною інформаційного простору вже понад п'ять років. Кремль регулярно погрожує "червоними лініями", проводить ядерні випробування, змінює доктрину та дає сигнали, що покликані залякати Україну і стримати західну допомогу. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту чи вдарить Путін по Україні ядеркою і який відсоток вірогідності.

Ядерка. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT оцінив ймовірність ядерного удару по Україні на рівні 5-15%. Це не нуль, але й не сценарій, який виглядає раціональним для Кремля. Росія використовує ядерну тему як психологічний тиск на Захід та українське суспільство. Реальне застосування можливе лише у разі екзистенціальної загрози режиму або повного військового краху на фронті. Наразі ж ядерне стримування працює, а ризики для самої РФ значно перевищують потенційні вигоди.

Чат-бот Gemini прогнозує, що вірогідності застосування ядерної зброї у 2026 році мала та становить не більше 5-7%. Це для Москви залишається сценарієм останньої надії, який несе для Кремля більше ризиків, ніж вигод. Радіоактивне забруднення територій, які РФ називає "своїми", та гарантована світова ізоляція навіть з боку нинішніх партнерів роблять такий крок самогубним. Найбільш імовірною залишається тактика ядерного шантажу та демонстративних навчань. Це є елементом психологічного тиску, а не реальною підготовкою до атаки.

Чат-бот Deepseek оцінює ймовірність навмисного ядерного удару Путіна по Україні як дуже низьку — менш як 5%. Ключові стримувальні чинники (відсутність військової доцільності та катастрофічні наслідки для РФ) наразі переважають ризики ескалації. Навіть гіпотетичний ядерний інцидент малоймовірний без радикальної зміни ситуації на полі бою. Однак, враховуючи ірраціональність кремлівського режиму, таку ймовірність не можна ігнорувати.

Чат-бот Grok вважає, що імовірність реального застосування ядерної зброї проти України в найближчі 12 місяців 5-8%. Це не нуль, через непередбачуваність Путіна та можливі прориви на фронті зберігають ризик. Однак раціональний розрахунок, страх відповіді та відсутність екзистенціальної загрози для режиму роблять такий крок малоймовірним. Росія продовжить гібридний тиск, ракетні удари та шантаж. Але ядерний поріг залишиться високим. Для України та Заходу найкраща відповідь — зміцнення оборони, єдність і уникнення провокацій, які могли б дати Кремлю привід.

У підсумку всі ШІ вважають, що ймовірність реального застосування ядерної зброї РФ проти України невелика, до 15%. Москва використовує ядерну тему як психологічний тиск. Навіть гіпотетичний ядерний інцидент малоймовірний, якщо не станеться кардинальна зміна ситуації на фронті. Але, враховуючи ірраціональність кремлівського режиму, таку ймовірність не можна повністю ігнорувати.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія готує страшну "відповідь", якщо парад у Москві буде зірвано.



