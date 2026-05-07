Ударит ли Путин по Украине ядеркой: ИИ спрогнозировал вероятный сценарий

Российская ядерная риторика стала частью информационного пространства уже более пяти лет. Кремль регулярно угрожает "красными линиями", проводит ядерные испытания, изменяет доктрину и дает сигналы, призванные запугать Украину и сдержать западную помощь. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта ударит ли Путин по Украине ядерной сетью и какой процент вероятности.

Чат-бот Chat GPT оценил возможность ядерного удара по Украине на уровне 5-15%. Это не ноль, но и не сценарий, который выглядит рациональным для Кремля. Россия использует ядерную тему как психологическое давление на Запад и украинское общество. Реальное применение возможно только при экзистенциальной угрозе режима или полного военного краха на фронте. В настоящее время ядерное сдерживание работает, а риски для самой РФ значительно превышают потенциальные выгоды.

Чат-бот Gemini прогнозирует, что вероятность применения ядерного оружия в 2026 году имела и составляет не более 5-7%. Это для Москвы остается сценарием последней надежды, несущей для Кремля больше рисков, чем выгод. Радиоактивное загрязнение территорий, которые РФ называет "своими", и гарантированная мировая изоляция даже со стороны нынешних партнеров делают такой шаг самоубийственным. Наиболее вероятной остается тактика ядерного шантажа и демонстративных учений. Это элемент психологического давления, а не реальной подготовкой к атаке.

Чат-бот Deepseek оценивает вероятность умышленного ядерного удара Путина по Украине как очень низкую – менее 5%. Ключевые сдерживающие факторы (отсутствие военной целесообразности и катастрофические последствия для РФ) преобладают риски эскалации. Даже гипотетический ядерный инцидент маловероятен без радикального изменения ситуации в поле боя. Однако, учитывая иррациональность кремлевского режима, такую возможность нельзя игнорировать.

Чат-бот Grok считает, что вероятность реального применения ядерного оружия против Украины в ближайшие 12 месяцев составляет 5-8%. Это не ноль, из-за непредсказуемости Путина и возможных прорывов на фронте сохраняют риск. Однако рациональный расчет, страх ответа и отсутствие экзистенциальной угрозы режиму делают такой шаг маловероятным. Россия продолжит гибридное давление, ракетные удары и шантаж. Но ядерный порог останется высоким. Для Украины и Запада лучший ответ – укрепление обороны, единство и избегание провокаций, которые могли бы дать Кремлю повод.

В итоге все ИИ полагают, что вероятность реального применения ядерного оружия РФ против Украины невелика, до 15%. Москва употребляет ядерную тему как психологическое давление. Даже гипотетический ядерный инцидент маловероятен, если не произойдет кардинальное изменение ситуации на фронте. Но, учитывая иррациональность кремлевского режима, такую возможность нельзя полностью игнорировать.

