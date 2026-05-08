Мир никогда не был так близок к ядерной войне. Стрелки "Часов Судного дня", отражающих уровень угрозы глобальной катастрофы, в 2026 году остановились на отметке 85 секунд до полуночи. Это самый угрожающий показатель за всю историю. На фоне нелестных новостей портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, о вероятности ядерной войны в 2026 году в процентах и с какой страны или региона может начаться ядерная война.

Чат-бот Chat GPT оценил риск применения ядерного оружия в мире в 2026 году в 4-6%. Вероятность полномасштабной глобальной ядерной войны значительно ниже около 1%. Наиболее опасными точками остаются Восточная Европа, прежде всего, война России против Украины, а также Корейский полуостров. Риск сохраняется и в Тайваньском проливе. В то же время, лидеры ядерных государств прекрасно понимают цену роковой ошибки.

Чат-бот Gemini определил возможность полномасштабной ядерной войны в 2026 году на уровне 5-7%. Несмотря на агрессивную риторику, элиты понимают концепцию гарантированного взаимного уничтожения, объясняет чат-бот. Однако риск случайного пуска или применения тактического заряда в локальном конфликте выше и составляет около 12%. Основная угроза сегодня заключается не в спланированном нападении, а в ошибочной интерпретации действий оппонента. Наибольшие риски сосредоточены вокруг Тайваньского пролива и Корейского полуострова. Также критической точкой остается Ближний Восток. В Европе сохраняется опасность из-за постоянного ядерного шантажа со стороны агрессивных режимов.

Чат-бот Deepseek считает, что возможность полномасштабной ядерной войны в 2026 году составляет примерно 10-15%. Этот относительно низкий процент основан на логике ядерного сдерживания: ни одна из рациональных сторон не заинтересована в гарантированном уничтожении. Однако риск необдуманных действий или просчетов из-за ошибочной трактовки сигналов остается слишком высоким, чтобы его игнорировать. Война в Украине демонстрирует риски ядерной эскалации из-за постоянных угроз со стороны России. Вооруженное противостояние США и Израиля с Ираном также увеличило ядерное напряжение на Ближнем Востоке. В Азии сохраняется напряжение между Индией и Пакистаном, а КНДР продолжает наращивать свой арсенал.

Чат-бот Grok предполагает возможность полномасштабной ядерной войны в 2026 году в 3-5%. Самый высокий риск – от России в контексте Украины (тактическое применение), далее – эскалация вокруг Тайваня или Индии с Пакистаном. Полномасштабный обмен между США и Россией или Китаем маловероятен, но не нулевой из-за цепной реакции.

Сегодняшние риски выше, чем после окончания Холодной войны, но ниже пика Холодной войны. Ядерная война не является неизбежной — ее можно предотвратить дипломатию, возобновление диалога по контролю над вооружениями и укрепление международных норм.

В заключении прогнозы чат-ботов заключаются в том, что вероятность полномасштабной ядерной войны в 2026 году составляет примерно небольшая, до 15%. Ни одна из сторон не заинтересована в гарантированном уничтожении. При этом чат-бот Grok обращает внимание на высокий риск применения тактического ядерного вооружения от России по Украине. Chat GPT и Deepseek также указывают на возможную ядерную эскалацию.

