logo

BTC/USD

80127

ETH/USD

2287.72

USD/UAH

43.86

EUR/UAH

51.6

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество невероятно Мир уже на грани: какова вероятность ядерной войны в 2026 году
commentss НОВОСТИ Все новости

Мир уже на грани: какова вероятность ядерной войны в 2026 году

Искусственный интеллект спрогнозировал в процентах вероятность ядерной войны в 2026 году и указал, какие регионы наиболее опасны

8 мая 2026, 15:53
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Мир никогда не был так близок к ядерной войне. Стрелки "Часов Судного дня", отражающих уровень угрозы глобальной катастрофы, в 2026 году остановились на отметке 85 секунд до полуночи. Это самый угрожающий показатель за всю историю. На фоне нелестных новостей портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, о вероятности ядерной войны в 2026 году в процентах и с какой страны или региона может начаться ядерная война.

Мир уже на грани: какова вероятность ядерной войны в 2026 году

Ядерка. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT оценил риск применения ядерного оружия в мире в 2026 году в 4-6%. Вероятность полномасштабной глобальной ядерной войны значительно ниже около 1%. Наиболее опасными точками остаются Восточная Европа, прежде всего, война России против Украины, а также Корейский полуостров. Риск сохраняется и в Тайваньском проливе. В то же время, лидеры ядерных государств прекрасно понимают цену роковой ошибки.

Чат-бот Gemini определил возможность полномасштабной ядерной войны в 2026 году на уровне 5-7%. Несмотря на агрессивную риторику, элиты понимают концепцию гарантированного взаимного уничтожения, объясняет чат-бот. Однако риск случайного пуска или применения тактического заряда в локальном конфликте выше и составляет около 12%. Основная угроза сегодня заключается не в спланированном нападении, а в ошибочной интерпретации действий оппонента. Наибольшие риски сосредоточены вокруг Тайваньского пролива и Корейского полуострова. Также критической точкой остается Ближний Восток. В Европе сохраняется опасность из-за постоянного ядерного шантажа со стороны агрессивных режимов.

Чат-бот Deepseek считает, что возможность полномасштабной ядерной войны в 2026 году составляет примерно 10-15%. Этот относительно низкий процент основан на логике ядерного сдерживания: ни одна из рациональных сторон не заинтересована в гарантированном уничтожении. Однако риск необдуманных действий или просчетов из-за ошибочной трактовки сигналов остается слишком высоким, чтобы его игнорировать. Война в Украине демонстрирует риски ядерной эскалации из-за постоянных угроз со стороны России. Вооруженное противостояние США и Израиля с Ираном также увеличило ядерное напряжение на Ближнем Востоке. В Азии сохраняется напряжение между Индией и Пакистаном, а КНДР продолжает наращивать свой арсенал.

Чат-бот Grok предполагает возможность полномасштабной ядерной войны в 2026 году в 3-5%. Самый высокий риск – от России в контексте Украины (тактическое применение), далее – эскалация вокруг Тайваня или Индии с Пакистаном. Полномасштабный обмен между США и Россией или Китаем маловероятен, но не нулевой из-за цепной реакции.

Сегодняшние риски выше, чем после окончания Холодной войны, но ниже пика Холодной войны. Ядерная война не является неизбежной — ее можно предотвратить дипломатию, возобновление диалога по контролю над вооружениями и укрепление международных норм.

Мир уже на грани: какова вероятность ядерной войны в 2026 году - фото 2

В заключении прогнозы чат-ботов заключаются в том, что вероятность полномасштабной ядерной войны в 2026 году составляет примерно небольшая, до 15%. Ни одна из сторон не заинтересована в гарантированном уничтожении. При этом чат-бот Grok обращает внимание на высокий риск применения тактического ядерного вооружения от России по Украине. Chat GPT и Deepseek также указывают на возможную ядерную эскалацию.

Напомним: портал "Комментарии" писал, ударит ли Путин ядерной по Украине по прогнозу ИИ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости