Путін уже не приховує радості: що заявив про окуповані території України

Путін розповів, скільки рублів вже витратили на Крим

18 березня 2026, 16:26
Кречмаровская Наталия

У Росії наростає істерія — пропаганда вже “закипає”, а російський лідер Володимир Путін вихваляється результатами свого злочинного наказу.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Щороку в Росії “святкують” приєднання Криму, а фактично анексію та повний примус українців  правильно “проголосувати” на так званому референдумі, який провели під дулами автоматів. 

Путін у своїй промові поздоровив всіх громадян країни з днем ​​возз'єднання Криму з Росією. За його словами, “цей рішучий та історичний, без жодного перебільшення, вибір бути зі своєю Батьківщиною, який зробили кримчани та севастопольці у 2014 році, за вибір, який роблять і сьогодні жителі так званих Донецької та Луганської народних республік, Херсонської та Запорізької областей, пише російське видання "ТАСС". 

“І цей вибір незмінний і непорушний, він продиктований долею нашої Вітчизни, став однією з найважливіших, без жодного перебільшення, можливо, і визначальних віх у її тисячолітній історії, символом єдності, волі та згуртованості всього нашого багатонаціонального народу”, — заявив лідер Кремля. 

Також Путін розповів, що зробили для розвитку Криму та Севастополя. 

“Протягом 12 років на вирішення пріоритетних соціально-економічних питань півострова направлено близько 1,3 трильйона рублів. Відновлюються та з'являються нові об'єкти транспортної та інженерної інфраструктури, енергозабезпечення, промисловості, освіти та охорони здоров'я”, — повідомив він. 

За словами очільника Кремля, у Криму та Севастополі реалізують нові інвестиційні проєкти як за участю держави, так і бізнесу — налагоджують випуск затребуваної продукції, створюються якісні робочі місця, зростають заробітні плати. 

“Цьому також сприяє вільна економічна зона, що успішно функціонує на території регіону, в якій вже зареєстровано понад 1600 резидентів”, — підсумував він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що на окупованих територіях місцеві кадри витісняють призначенцями з Росії.



Джерело: https://t.me/tass_agency/366822
