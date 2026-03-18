Путін уже не приховує радості: що заявив про окуповані території України

Кречмаровская Наталия
У Росії наростає істерія — пропаганда вже “закипає”, а російський лідер Володимир Путін вихваляється результатами свого злочинного наказу.
Володимир Путін.
Щороку в Росії “святкують” приєднання Криму, а фактично анексію та повний примус українців правильно “проголосувати” на так званому референдумі, який провели під дулами автоматів.
Путін у своїй промові поздоровив всіх громадян країни з днем возз'єднання Криму з Росією. За його словами, “цей рішучий та історичний, без жодного перебільшення, вибір бути зі своєю Батьківщиною, який зробили кримчани та севастопольці у 2014 році, за вибір, який роблять і сьогодні жителі так званих Донецької та Луганської народних республік, Херсонської та Запорізької областей, пише російське видання "ТАСС".
Також Путін розповів, що зробили для розвитку Криму та Севастополя.
За словами очільника Кремля, у Криму та Севастополі реалізують нові інвестиційні проєкти як за участю держави, так і бізнесу — налагоджують випуск затребуваної продукції, створюються якісні робочі місця, зростають заробітні плати.
