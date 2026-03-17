Кремлівська пропаганда вже “закипає”: чому знову згадали про “історичну справедливість”

Щороку після анексії Криму Росія активізує пропаганду — намагаються пояснити злочинні дії так званою “історичною справедливістю”.

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що щороку 18 березня Росія перетворює річницю окупації Криму на масштабне пропагандистське шоу. Проводять концерти, автопробіги, “патріотичні уроки” для школярів. Мета таких заходів одна — закріпити наратив про “добровільне возз'єднання” та “споконвічно російський” Крим.

Також щороку 16 березня активізується просування фейків про “легітимний референдум 2014 року”. Кремлівські ресурси тиражують наратив про “волю народу” та “безкровний референдум”. При цьому пропагандисти ігнорують реальність, забуваючи про те, що так званий референдум відбувся під дулами автоматів.

Аналітики Центру зауважують, що пропагандисти виправдовують сучасну агресію подіями XVIII століття, намагаючись довести, що право сили є важливішим за визнані світом кордони та суверенітет України.

“Представники окупаційної адміністрації звітують про “будівництво нового Криму”, щоб приховати реальність: перетворення півострова на закриту військову базу та системні переслідування незгодних. Водночас наголошують, що жителі Криму “голосували” не за “дороги та добробут”, а щоб “бути в одному культурному, економічному і православному полі з Росією”, — пояснили в Центрі.

У ЦПД наголошують, що всі ці заходи організовують не для “святкування”. Кремль намагається закріпити в свідомості, особливо молоді, ілюзію “історичної справедливості”.

“Російська пропаганда виправдовує захоплення півострова міфами про захист від “неонацизму” та “перевороту”. Така тактика створення образу “зовнішнього ворога” покликана відвернути увагу від незаконної окупації та референдуму”, — підсумували в ЦПД.

