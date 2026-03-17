logo

BTC/USD

74537

ETH/USD

2340.16

USD/UAH

43.95

EUR/UAH

50.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Кремлевская пропаганда уже "закипает": почему снова вспомнили об "исторической справедливости"
commentss НОВОСТИ Все новости

Кремлевская пропаганда уже "закипает": почему снова вспомнили об "исторической справедливости"

Российские пропагандисты пытаются оправдать аннексию Крыма

17 марта 2026, 20:32
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Каждый год после аннексии Крыма Россия активизирует пропаганду – пытаются объяснить преступные действия так называемой "исторической справедливостью".

Кремлевская пропаганда уже "закипает": почему снова вспомнили об "исторической справедливости"

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации отметили, что ежегодно 18 марта Россия превращает годовщину оккупации Крыма в масштабное пропагандистское шоу. Проводят концерты, автопробеги, "патриотические уроки" для школьников. Цель таких мер одна — закрепить нарратив о "добровольном воссоединении" и "исконно российском" Крыме.

Также ежегодно 16 марта активизируется продвижение фейков о "легитимном референдуме 2014 года". Кремлевские ресурсы тиражируют нарратив о свободе народа и бескровном референдуме. При этом пропагандисты игнорируют реальность, забывая о том, что так называемый референдум прошел под дулами автоматов.

Аналитики Центра отмечают, что пропагандисты оправдывают современную агрессию событиями XVIII века, пытаясь доказать, что право силы важнее признанных миром границ и суверенитета Украины.

"Представители оккупационной администрации отчитываются о "строительстве нового Крыма", чтобы скрыть реальность: превращение полуострова в закрытую военную базу и системные преследования несогласных. В то же время подчеркивают, что жители Крыма "голосовали" не за "дороги и благополучие", а чтобы "быть в одном культурном, экономическом и православном поле с Россией", — пояснили в Центре.

В ЦПД отмечают, что все эти мероприятия организуют не для "празднования". Кремль пытается закрепить в сознании, особенно молодежи, иллюзию "исторической справедливости".

"Русская пропаганда оправдывает захват полуострова мифами о защите от "неонацизма" и "переворота". Такая тактика создания образа "внешнего врага" призвана отвлечь внимание от незаконной оккупации и референдума", — подытожили в ЦПД.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему россиян ужасают ночные звонки.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid094ptCSPZuoFN4khdDT57Q7kS9NDn2Ximd1JDfMvzfrFDwyrvtfdUn1PxU5VqrwTgl
Теги:

Новости

Все новости