Кремлевская пропаганда уже "закипает": почему снова вспомнили об "исторической справедливости"

Каждый год после аннексии Крыма Россия активизирует пропаганду – пытаются объяснить преступные действия так называемой "исторической справедливостью".

В Центре противодействия дезинформации отметили, что ежегодно 18 марта Россия превращает годовщину оккупации Крыма в масштабное пропагандистское шоу. Проводят концерты, автопробеги, "патриотические уроки" для школьников. Цель таких мер одна — закрепить нарратив о "добровольном воссоединении" и "исконно российском" Крыме.

Также ежегодно 16 марта активизируется продвижение фейков о "легитимном референдуме 2014 года". Кремлевские ресурсы тиражируют нарратив о свободе народа и бескровном референдуме. При этом пропагандисты игнорируют реальность, забывая о том, что так называемый референдум прошел под дулами автоматов.

Аналитики Центра отмечают, что пропагандисты оправдывают современную агрессию событиями XVIII века, пытаясь доказать, что право силы важнее признанных миром границ и суверенитета Украины.

"Представители оккупационной администрации отчитываются о "строительстве нового Крыма", чтобы скрыть реальность: превращение полуострова в закрытую военную базу и системные преследования несогласных. В то же время подчеркивают, что жители Крыма "голосовали" не за "дороги и благополучие", а чтобы "быть в одном культурном, экономическом и православном поле с Россией", — пояснили в Центре.

В ЦПД отмечают, что все эти мероприятия организуют не для "празднования". Кремль пытается закрепить в сознании, особенно молодежи, иллюзию "исторической справедливости".

"Русская пропаганда оправдывает захват полуострова мифами о защите от "неонацизма" и "переворота". Такая тактика создания образа "внешнего врага" призвана отвлечь внимание от незаконной оккупации и референдума", — подытожили в ЦПД.

