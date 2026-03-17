Кремлевская пропаганда уже "закипает": почему снова вспомнили об "исторической справедливости"

Кречмаровская Наталия
Каждый год после аннексии Крыма Россия активизирует пропаганду – пытаются объяснить преступные действия так называемой "исторической справедливостью".
Владимир Путин.
В Центре противодействия дезинформации отметили, что ежегодно 18 марта Россия превращает годовщину оккупации Крыма в масштабное пропагандистское шоу. Проводят концерты, автопробеги, "патриотические уроки" для школьников. Цель таких мер одна — закрепить нарратив о "добровольном воссоединении" и "исконно российском" Крыме.
Также ежегодно 16 марта активизируется продвижение фейков о "легитимном референдуме 2014 года". Кремлевские ресурсы тиражируют нарратив о свободе народа и бескровном референдуме. При этом пропагандисты игнорируют реальность, забывая о том, что так называемый референдум прошел под дулами автоматов.
Аналитики Центра отмечают, что пропагандисты оправдывают современную агрессию событиями XVIII века, пытаясь доказать, что право силы важнее признанных миром границ и суверенитета Украины.
В ЦПД отмечают, что все эти мероприятия организуют не для "празднования". Кремль пытается закрепить в сознании, особенно молодежи, иллюзию "исторической справедливости".
