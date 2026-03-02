logo_ukra

Кремль підготував масштабні зміни: рішення не сподобається багатьом

Яке рішення щодо окупованих територій ухвалили в Кремлі

2 березня 2026, 19:18
На окупованих територіях місцеві кадри витісняють призначенцями з Росії. Така ситуація спостерігається у Донецькій області. 

Кремль підготував масштабні зміни: рішення не сподобається багатьом

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації  повідомили, що місцева “чиновниця” Євгенія Кушнір не протрималася на своїй посаді й двох тижнів. Її було призначено виконуючою обов’язки глави “міністерства економічного розвитку “ДНР” 18 лютого. Сьогодні стало відомо, що її замінив уродженець російської Чувашії Дмитро Краснов.

“Це призначення вказує на системність підходу Москви до кадрових питань на тимчасово окупованих територіях — реальний контроль в окупаційній адміністрації в Донецькій області належить росіянам, а місцеві кадри зберігаються у структурі лише для створення видимості “самостійного управління”, без шансів отримати ключові посади”, — пояснили в Центрі. 

Аналітики зауважили, що таким чином Кремль обмежує вплив місцевих еліт і концентрує ключові важелі управління та розподілу ресурсів у руках своїх призначенців.

“Це підтверджує тенденцію, що реальна влада на окупованих територіях зосереджена у Москві, а місцеві “чиновники” виконують виключно декоративну функцію”, — підсумували в Центрі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, росіянам варто готуватися до чергового підвищення тарифів, цього разу зросте вартість пасажирських перевезень. 

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що через кризу російський залізничний монополіст “РЖД” змушений піднімати тарифи на пасажирські перевезення. При цьому якість послуг катастрофічно погіршується. Від початку 2026 року вартість проїзду в електричках Москви зросла майже на 11%.



Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0xjoKLsyZadVFT1dwJ8wLDTvvtL1BCXtFAJ8q124dYAwhUxCJZEwsXyT64bttnDtTl
