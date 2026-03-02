На оккупированных территориях местные кадры вытесняют назначенными из России. Такая ситуация наблюдается в Донецкой области.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что местная "чиновник" Евгения Кушнир не продержалась на своем посту и две недели. Она была назначена исполняющей обязанности главы "министерства экономического развития "ДНР" 18 февраля. Сегодня стало известно, что ее заменил уроженец российской Чувашии Дмитрий Краснов.

"Это назначение указывает на системность подхода Москвы к кадровым вопросам на временно оккупированных территориях — реальный контроль в оккупационной администрации в Донецкой области принадлежит россиянам, а местные кадры хранятся в структуре только для создания видимости самостоятельного управления, без шансов получить ключевые должности", — пояснили в Центре.

Аналитики отметили, что Кремль таким образом ограничивает влияние местных элит и концентрирует ключевые рычаги управления и распределения ресурсов в руках своих назначенцев.

"Это подтверждает тенденцию, что реальная власть на оккупированных территориях сосредоточена в Москве, а местные "чиновники" выполняют исключительно декоративную функцию", — подытожили в Центре.

