logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.23

EUR/UAH

50.6

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Кремль подготовил масштабные изменения: решение не понравится многим
commentss НОВОСТИ Все новости

Кремль подготовил масштабные изменения: решение не понравится многим

Какое решение о оккупированных территориях приняли в Кремле

2 марта 2026, 19:18
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

На оккупированных территориях местные кадры вытесняют назначенными из России. Такая ситуация наблюдается в Донецкой области.

Кремль подготовил масштабные изменения: решение не понравится многим

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что местная "чиновник" Евгения Кушнир не продержалась на своем посту и две недели. Она была назначена исполняющей обязанности главы "министерства экономического развития "ДНР" 18 февраля. Сегодня стало известно, что ее заменил уроженец российской Чувашии Дмитрий Краснов.

"Это назначение указывает на системность подхода Москвы к кадровым вопросам на временно оккупированных территориях — реальный контроль в оккупационной администрации в Донецкой области принадлежит россиянам, а местные кадры хранятся в структуре только для создания видимости самостоятельного управления, без шансов получить ключевые должности", — пояснили в Центре.

Аналитики отметили, что Кремль таким образом ограничивает влияние местных элит и концентрирует ключевые рычаги управления и распределения ресурсов в руках своих назначенцев.

"Это подтверждает тенденцию, что реальная власть на оккупированных территориях сосредоточена в Москве, а местные "чиновники" выполняют исключительно декоративную функцию", — подытожили в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, россиянам стоит готовиться к очередному повышению тарифов, на этот раз вырастет стоимость пассажирских перевозок.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что из-за кризиса российский железнодорожный монополист РЖД вынужден поднимать тарифы на пассажирские перевозки. При этом качество услуг катастрофически ухудшается. С начала 2026 года стоимость проезда в электричках Москвы выросла почти на 11%.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0xjoKLsyZadVFT1dwJ8wLDTvvtL1BCXtFAJ8q124dYAwhUxCJZEwsXyT64bttnDtTl
Теги:

Новости

Все новости