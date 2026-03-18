Путин уже не скрывает радости: что заявил об оккупированных территориях Украины

В России нарастает истерия – пропаганда уже "закипает", а российский лидер Владимир Путин хвастается результатами своего преступного приказа.

Каждый год в России "празднуют" присоединение Крыма, а фактически аннексию и полное принуждение украинцев правильно "проголосовать" на так называемом референдуме, который провели под дулами автоматов.

Путин в своей речи поздравил всех граждан страны с днем ​​воссоединения Крыма с Россией. По его словам, этот решительный и исторический, без всякого преувеличения, выбор быть со своей Родиной, который сделали крымчане и севастопольцы в 2014 году, за выбор, который делают и сегодня жители так называемых Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, пишет российское издание.

"И этот выбор неизменен и незыблем, он продиктован судьбой нашего Отечества, стал одной из важнейших, без всякого преувеличения, возможно, и определяющих вех в ее тысячелетней истории, символом единства, воли и сплоченности всего нашего многонационального народа", — заявил лидер Кремля.

Также Путин рассказал, что сделали для развития Крыма и Севастополя.

"В течение 12 лет на решение приоритетных социально-экономических вопросов полуострова направлено около 1,3 триллиона рублей. Восстанавливаются и появляются новые объекты транспортной и инженерной инфраструктуры, энергообеспечения, промышленности, образования и здравоохранения", – сообщил он.

По словам главы Кремля, в Крыму и Севастополе реализуют новые инвестиционные проекты как с участием государства, так и бизнеса – налаживают выпуск востребованной продукции, создаются качественные рабочие места, растут заработные платы.

"Этому также способствует свободная экономическая зона, успешно функционирующая на территории региона, в которой уже зарегистрировано более 1600 резидентов", — подытожил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что на оккупированных территориях местные кадры вытесняют назначенцами из России.