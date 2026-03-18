Путин уже не скрывает радости: что заявил об оккупированных территориях Украины

Кречмаровская Наталия
В России нарастает истерия – пропаганда уже "закипает", а российский лидер Владимир Путин хвастается результатами своего преступного приказа.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Каждый год в России "празднуют" присоединение Крыма, а фактически аннексию и полное принуждение украинцев правильно "проголосовать" на так называемом референдуме, который провели под дулами автоматов.
Путин в своей речи поздравил всех граждан страны с днем воссоединения Крыма с Россией. По его словам, этот решительный и исторический, без всякого преувеличения, выбор быть со своей Родиной, который сделали крымчане и севастопольцы в 2014 году, за выбор, который делают и сегодня жители так называемых Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, пишет российское издание.
Также Путин рассказал, что сделали для развития Крыма и Севастополя.
По словам главы Кремля, в Крыму и Севастополе реализуют новые инвестиционные проекты как с участием государства, так и бизнеса – налаживают выпуск востребованной продукции, создаются качественные рабочие места, растут заработные платы.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что на оккупированных территориях местные кадры вытесняют назначенцами из России.