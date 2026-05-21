Путін стикається з новими проблемами: Кремль зазнає поразки одразу на трьох фронтах

На п’ятому році повномасштабної війни проти України позиції Кремля дедалі частіше оцінюють не як наступальні, а як оборонні. Західні аналітики вказують, що Росія стикається одночасно з військовими, територіальними та внутрішньополітичними викликами, які поступово посилюють тиск на режим Володимира Путіна.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Німецький експерт з безпеки Крістіан Меллінг в інтерв’ю Bild заявив, що російська армія продовжує зазнавати значних втрат. За оцінками західних джерел, щомісяця РФ втрачає близько 35 тисяч військових убитими та пораненими. Раніше російські незалежні медіа "Медуза" та "Медіазона" повідомляли, що загальні втрати убитими для РФ у кінці 2025 року можуть уже сягати понад 350 тисяч, з них приблизно 217 тисяч встановлено поіменно.

Ще однією проблемою для Кремля називають уповільнення наступу. Попри значні ресурси та чисельну перевагу, російські війська за останні місяці захопили близько 220 квадратних кілометрів, тобто 0,04% території України. Тоді, як Україна змогла повернути частину позицій на окремих напрямках загальною площею 189 квадратних кілометрів.

"Чи зможе Україна утримати ці території, ми ще побачимо. Все може досить швидко змінитись", — зауважує Меллінг.

Третім фактором, який дедалі сильніше впливає на Росію, стали українські удари по території РФ. Атаки безпілотників на військові об’єкти, нафтопереробні заводи та інфраструктуру в російському тилу мають не лише військовий, а й психологічний ефект.

Особливу увагу Меллінг звертає на Москву. На його думку, стабільність російської столиці має ключове значення для політичної системи Путіна. Саме тому навіть поодинокі удари поблизу Москви створюють для Кремля серйозний інформаційний та репутаційний виклик.

"Для стабільності Путіна Москва має вирішальне значення. Я вважаю, що ця війна залишиться війною на виснаження", — додав Меллінг.

