Путин сталкивается с новыми проблемами: Кремль терпит поражение сразу на трех фронтах

На пятом году полномасштабной войны против Украины позиции Кремля все чаще оцениваются не как наступательные, а оборонительные. Западные аналитики указывают, что Россия сталкивается одновременно с военными, территориальными и внутриполитическими вызовами, постепенно усиливающими давление на режим Владимира Путина.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Немецкий эксперт по безопасности Кристиан Меллинг в интервью Bild заявил, что российская армия продолжает нести значительные потери. По оценкам западных источников, ежемесячно РФ теряет около 35 тысяч военных убитыми и ранеными. Ранее российские независимые медиа "Медуза" и "Медиазона" сообщали, что общие потери убитыми для РФ в конце 2025 года могут достигать более 350 тысяч, из них примерно 217 тысяч установлено поименно.

Еще одной проблемой для Кремля называют замедление наступления. Несмотря на значительные ресурсы и численное преимущество, российские войска за последние месяцы захватили около 220 квадратных километров, то есть 0,04% территории Украины. В то время как Украина смогла вернуть часть позиций на отдельных направлениях общей площадью 189 квадратных километров.

"Сможет ли Украина удержать эти территории, мы еще увидим. Все может достаточно быстро измениться", — говорит Меллинг.

Третьим фактором, все сильнее влияющим на Россию, стали украинские удары по территории РФ. Атаки беспилотников на военные объекты, нефтеперерабатывающие заводы и инфраструктуру в российском тылу оказывают не только военный, но и психологический эффект.

Особое внимание Мэллинг обращает на Москву. По его мнению, стабильность российской столицы имеет ключевое значение для политической системы Путина. Поэтому даже единичные удары вблизи Москвы создают для Кремля серьезный информационный и репутационный вызов.

"Для стабильности Путина Москва имеет решающее значение. Я считаю, что эта война останется войной на истощение", – добавил Меллинг.

