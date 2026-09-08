Путін сам припинить війну в Україні: військовий аналітик назвав єдиний сценарій

Україна опинилася перед надзвичайно складним вибором щодо можливого заморожування війни по нинішній лінії фронту. Будь-яке рішення може мати серйозні наслідки, а поступки територіями не гарантують ані тривалого миру, ані припинення російської агресії. Таку думку висловив ізраїльський військовий аналітик Давид Шарп.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

В інтерв'ю "24 каналу" Давид Шарп звернув увагу на досвід Фінляндії, яка свого часу була змушена поступитися частиною територій після війни з Радянським Союзом. За словами Шарпа, цей приклад демонструє, що територіальні поступки можуть дозволити державі зберегти незалежність, однак не можуть бути гарантією такого ж результату для України.

На думку аналітика, заморожування бойових дій потенційно здатне зупинити війну, але водночас може створити для Росії стимул повторити агресію в майбутньому.

"Якщо ти поступаєшся територією, це може бути кроком, який зупинить війну, а може стати стимулом для противника повторити знову наступного разу", — пояснив Шарп.

Експерт наголосив, що не береться радити Україні, яке саме рішення варто ухвалити. За його словами, обидва варіанти мають значні ризики, тому Києву необхідно враховувати можливі наслідки кожного сценарію.

Шарп також назвав умову, за якої Путін може сам погодитися на припинення війни.

"В ідеалі Путін припинив би війну, якби він відчував, що на війні в повному глухому куті з точки зору сухопутного просування, а в тилу у нього колосальні проблеми, які не вимагають зволікання, а не така ситуація, як у доповіді ГУР, коли він відчуває, що він може собі дозволити два роки воювати і катастрофи для нього не станеться", — додав аналітик.

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