Путін сам припинить війну в Україні: військовий аналітик назвав єдиний сценарій

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Slava Kot
Україна опинилася перед надзвичайно складним вибором щодо можливого заморожування війни по нинішній лінії фронту. Будь-яке рішення може мати серйозні наслідки, а поступки територіями не гарантують ані тривалого миру, ані припинення російської агресії. Таку думку висловив ізраїльський військовий аналітик Давид Шарп.
Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел
В інтерв'ю "24 каналу" Давид Шарп звернув увагу на досвід Фінляндії, яка свого часу була змушена поступитися частиною територій після війни з Радянським Союзом. За словами Шарпа, цей приклад демонструє, що територіальні поступки можуть дозволити державі зберегти незалежність, однак не можуть бути гарантією такого ж результату для України.
На думку аналітика, заморожування бойових дій потенційно здатне зупинити війну, але водночас може створити для Росії стимул повторити агресію в майбутньому.
Експерт наголосив, що не береться радити Україні, яке саме рішення варто ухвалити. За його словами, обидва варіанти мають значні ризики, тому Києву необхідно враховувати можливі наслідки кожного сценарію.
Шарп також назвав умову, за якої Путін може сам погодитися на припинення війни.
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