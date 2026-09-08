Нова зустріч Зеленського і Трампа: розкрито перші деталі мирного плану

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп попередньо домовилися про особисту зустріч у вересні. У Міністерстві закордонних справ України вже окреслили можливі теми майбутніх переговорів, серед яких мирний процес, посилення ППО та гарантії безпеки. Про домовленість повідомив речник МЗС Георгій Тихий.

Зеленський і Трамп попередньо домовилися про нову зустріч

Георгій Тихий під час брифінгу заявив, що зустріч Зеленського та Трампа попередньо погоджена на вересень цього року.

"Можу підтвердити, що, дійсно, попередньо вже погоджена й особиста зустріч президентів пізніше цього місяця", — заявив Тихий.

Одним із можливих майданчиків для переговорів може стати Нью-Йорк, де у вересні відкриється 81-ша сесія Генеральної асамблеї ООН. Як зазначив речник, президент України практично щороку бере участь у її роботі. Очікується, що головною темою зустрічі стане пошук шляхів завершення війни. Сторони також можуть обговорити відновлення тристороннього формату переговорів за участю України, США та Росії.

Окрім мирного процесу, Київ планує порушити перед Вашингтоном низку двосторонніх питань. Серед них отримання додаткових можливостей для протиповітряної оборони, гарантії безпеки, "план процвітання" та домовленості у сфері безпілотників.

Тихий наголосив, що Україна готова повернутися до тристороннього формату. На думку українського дипломата, саме зустрічі на рівні лідерів можуть бути найбільш ефективним способом просування переговорного процесу. Водночас у Києві поки не знають, чи готова Москва знову долучитися до такого формату. За словами представника МЗС, подальший розвиток дипломатії значною мірою залежатиме саме від позиції Росії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський назвав несподіване місце для нових мирних переговорів.