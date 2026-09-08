Новая встреча Зеленского и Трампа: раскрыто первые детали мирного плана

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп предварительно договорились о личной встрече в сентябре. В Министерстве иностранных дел Украины уже обозначились возможные темы предстоящих переговоров, среди которых мирный процесс, усиление ПВО и гарантии безопасности. О договоренности сообщил спикер МИД Георгий Тихий.

Зеленский и Трамп предварительно договорились о новой встрече

Георгий Тихий на брифинге заявил, что встреча Зеленского и Трампа предварительно согласована на сентябрь этого года.

"Могу подтвердить, что, действительно, предварительно согласована и личная встреча президентов позже этого месяца", — заявил Тихий.

Одной из возможных площадок для переговоров может стать Нью-Йорк, где в сентябре откроется 81 сессия Генеральной ассамблеи ООН. Как отметил спикер, президент Украины практически ежегодно принимает участие в ее работе. Ожидается, что главной темой встречи станет поиск путей завершения войны. Стороны также могут обсудить возобновление трехстороннего формата переговоров с участием Украины, США и России.

Кроме мирного процесса, Киев планирует поднять перед Вашингтоном ряд двусторонних вопросов. Среди них получение дополнительных возможностей для противовоздушной обороны, гарантии безопасности, план процветания и договоренности в сфере беспилотников.

Тихий подчеркнул, что Украина готова вернуться к трехстороннему формату. По мнению украинского дипломата, именно встречи на уровне лидеров могут являться наиболее эффективным способом продвижения переговорного процесса. В то же время в Киеве пока не знают, готова ли Москва снова приобщиться к такому формату. По словам представителя МИД, дальнейшее развитие дипломатии будет в значительной степени зависеть именно от позиции России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал неожиданное место для новых мирных переговоров.