Коли закінчиться війна в Україні: озвучено новий тривожний прогноз після візиту Віткоффа

Останні контакти представників президента США Дональда Трампа з Росією та Україною не принесли очікуваного прориву, тому США та європейські союзники готуються до сценарію, за якого війна триватиме й у 2027 році. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на європейських чиновників, знайомих із ситуацією.

Війна в Україні може продовжитися у 2027 році. Фото з відкритих джерел

Наприкінці минулого тижня спецпосланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер відвідали Москву, де провели переговори з Володимиром Путіним. Після цього американські представники вирушили до Києва та зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським. Попри зустрічі та переговори, домовитися про суттєвий прорив у питанні завершення війни не вдалося.

За словами співрозмовників Bloomberg, Путін наразі не демонструє готовності пом'якшити позицію Москви. Російський лідер може розраховувати на те, що протягом найближчих місяців Кремль зможе покращити свої позиції на полі бою.

Окремим елементом російської стратегії можуть стати масовані удари по енергетичній та теплоенергетичній інфраструктурі України. За оцінкою одного зі співрозмовників, таким чином Москва прагнутиме максимально ускладнити життя українського цивільного населення напередодні та під час зими.

Паралельно Росія може активізувати гібридні операції та політичне втручання в європейських країнах, намагаючись послабити підтримку України з боку її союзників. У Кремлі також розраховують утримувати російську економіку від серйознішого падіння, попри зростання внутрішніх проблем. Саме тому, за оцінками джерел Bloomberg, серйозні переговори про завершення війни можуть бути відкладені щонайменше до наступного року.

На цьому тлі США та Європа вже готуються до можливого нового етапу російських атак. Одним із головних пріоритетів союзників України називають постачання додаткових перехоплювачів для систем ППО, необхідних для захисту міст та критичної інфраструктури.

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