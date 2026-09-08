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Когда закончится война в Украине: озвучен новый тревожный прогноз после визита Виткоффа

США и Европа готовятся к продолжению войны в 2027 году. Переговоры посланцев Трампа не привели к прорыву.

8 сентября 2026, 19:40
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Slava Kot

Последние контакты представителей президента США Дональда Трампа с Россией и Украиной не принесли ожидаемого прорыва, поэтому США и европейские союзники готовятся к сценарию, при котором война будет продолжаться и в 2027 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников, знакомых с ситуацией.

Когда закончится война в Украине: озвучен новый тревожный прогноз после визита Виткоффа

Война в Украине может продлиться в 2027 году. Фото из открытых источников

В конце прошлой недели спецпосланники Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер посетили Москву, где провели переговоры с Владимиром Путиным. После этого американские представители отправились в Киев и встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. Несмотря на встречи и переговоры договориться о существенном прорыве в вопросе завершения войны не удалось.

По словам собеседников Bloomberg, Путин не демонстрирует готовности смягчить позицию Москвы. Российский лидер может рассчитывать на то, что в ближайшие месяцы Кремль сможет улучшить свои позиции на поле боя.

Отдельным элементом российской стратегии могут стать массированные удары по энергетической и теплоэнергетической инфраструктуре Украины. По оценке одного из собеседников, таким образом, Москва будет стремиться максимально усложнить жизнь украинского гражданского населения накануне и во время зимы.

Параллельно Россия может активизировать гибридные операции и политическое вмешательство в европейских странах, пытаясь ослабить поддержку со стороны ее союзников. В Кремле также рассчитывают удерживать российскую экономику от более серьезного падения, несмотря на рост внутренних проблем. Именно поэтому, по оценкам источников Bloomberg, серьезные переговоры о завершении войны могут быть отложены по меньшей мере до следующего года.

На этом фоне США и Европа готовятся к возможному новому этапу российских атак. Одним из главных приоритетов союзников Украины называют поставки дополнительных перехватчиков для систем ПВО, необходимых для защиты городов и критической инфраструктуры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший глава MI6 назвал время, когда может закончиться война в Украине.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-08/kyiv-s-allies-see-war-going-into-2027-after-putin-met-us-envoys?srnd=homepage-europe
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