Путин сам прекратит войну в Украине: военный аналитик назвал единственный сценарий

Украина оказалась перед сложнейшим выбором относительно возможной заморозки войны по нынешней линии фронта. Любое решение может иметь серьезные последствия, а уступки по территориям не гарантируют ни продолжительного мира, ни прекращения российской агрессии. Такое мнение высказал израильский военный аналитик Давид Шарп.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

В интервью "24 каналу" Давид Шарп обратил внимание на опыт Финляндии, которая в свое время была вынуждена уступить часть территории после войны с Советским Союзом. По словам Шарпа, этот пример демонстрирует, что территориальные уступки могут позволить государству сохранить независимость, однако не могут являться гарантией такого же результата для Украины.

По мнению аналитика, замораживание боевых действий потенциально способно остановить войну, но может создать для России стимул повторить агрессию в будущем.

"Если ты уступаешь территорию, это может быть шагом, который остановит войну, а может стать стимулом для противника повторить снова в следующий раз", — пояснил Шарп.

Эксперт подчеркнул, что не берется советовать Украине, какое решение следует принять. По его словам, оба варианта имеют значительные риски, поэтому Киеву необходимо учитывать возможные последствия каждого сценария.

Шарп также назвал условие, при котором Путин может сам согласиться на прекращение войны.

" В идеале Путин прекратил бы войну, если бы он чувствовал, что на войне в полном тупике с точки зрения сухопутного продвижения, а в тылу у него колоссальные проблемы, не требующие промедления, а не такая ситуация, как в докладе ГУР, когда он чувствует, что он может позволить себе два года воевать и катастрофы для него не произойдет", — добавил аналитик.

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