Путін пригрозив одній з країн війною, як в Україні: що сталося

Російський диктатор Володимир Путін пригрозив Вірменії наслідками, подібними до війни в Україні, якщо Єреван продовжить рух до інтеграції з Європейським Союзом без узгодження з Москвою. Заява очільника Кремля пролунала 9 травня під час пресконференції у Москві.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Володимир Путін заявив, що Вірменія повинна "визначитися" зі своїм геополітичним курсом, враховуючи позицію Росії як ключового економічного партнера. Російський диктатор запропонував Єревану провести референдум щодо вступу до ЄС.

"Це не наша справа, але в принципі цілком було б логічно провести референдум і запитати громадян Вірменії, який буде їх вибір. Відповідно, і ми зробили б відповідні висновки і пішли б шляхом м'якого, інтелігентного і взаємовигідного розлучення", — сказав Путін.

Після цього очільник Кремля прямо пов’язав європейські прагнення України з подальшими подіями 2014 року та війною, яку почала Росія.

"Ми зараз переживаємо все, що відбувається на українському напрямі. А з чого почалося? Зі вступу чи спроби вступу України до ЄС", — заявив Путін та згадав Революцію гідності, анексію Криму та бойові дії на Донбасі.

Такі заяви пролунали на тлі помітного охолодження відносин між Москвою та Єреваном. Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян цього року не приїхав до Москви на парад 9 травня. Натомість Єреван останнім часом активізував контакти з Європою та приймав саміт Європейської політичної спільноти за участі президента України Володимира Зеленського. Раніше Пашинян також публічно порівнював ситуацію зі свободою слова та демократією у Вірменії та Росії, що викликало помітне невдоволення Кремля.

