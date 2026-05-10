Путин пригрозил одной из стран войной, как в Украине: что произошло

Российский диктатор Владимир Путин пригрозил Армении последствиями, подобными войне в Украине, если Ереван продолжит движение к интеграции с Европейским Союзом без согласования с Москвой. Заявление главы Кремля прозвучало 9 мая во время пресс-конференции в Москве.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин заявил, что Армения должна "определиться" со своим геополитическим курсом, учитывая позицию России как ключевого экономического партнера. Российский диктатор предложил Еревану провести референдум по вступлению в ЕС.

"Это не наше дело, но в принципе вполне было бы логично провести референдум и спросить граждан Армении, каков будет их выбор. Соответственно, и мы сделали бы соответствующие выводы и пошли бы по пути мягкого, интеллигентного и взаимовыгодного развода", — сказал Путин.

После этого глава Кремля напрямую связал европейские стремления Украины с последующими событиями 2014 года и войной, начатой Россией.

"Мы сейчас переживаем все, что происходит на украинском направлении. А с чего началось? Со вступления или попытки вступления Украины в ЕС", — заявил Путин и вспомнил Революцию достоинства, аннексию Крыма и боевые действия на Донбассе.

Такие заявления прозвучали на фоне заметного охлаждения отношений между Москвой и Ереваном. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в этом году не приехал в Москву на парад 9 мая. Ереван в последнее время активизировал контакты с Европой и принимал саммит Европейского политического сообщества с участием президента Украины Владимира Зеленского. Ранее Пашинян также публично сравнивал ситуацию со свободой слова и демократией в Армении и России, что вызвало заметное недовольство Кремля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Путин заявил, что готов встретиться с Владимиром Зеленским. У президента Украины ответили по приглашению Путина в Москву.

Также "Комментарии" писали, что Путин заявил, что война России против Украины якобы идет к концу.