Путін потрапив у цугцванг: чому війна проти України стала пасткою для Кремля

Понад чотири роки тому Володимир Путін розпочав повномасштабну війну проти України, розраховуючи на швидку перемогу та крах української державності. Однак сьогодні, на думку низки західних аналітиків, Кремль опинився в ситуації, коли кожен наступний хід лише погіршує його становище. Цю ситуацію в шахах називають "цугцванг".

Російський диктатор Володимир Путін.

Як пише The Washington Post, останні заяви Путіна про те, що війна нібито "добігає кінця", контрастують з реальними результатами на фронті. Попри величезні людські та матеріальні ресурси, Росія не змогла досягти своїх стратегічних цілей. Крім того, темпи просування російської армії залишаються мінімальними, а окремі ділянки фронту демонструють територіальні втрати.

За оцінками західних експертів, від початку року Росія змогла захопити лише незначну частину української території. Водночас ціна такого просування виявилася надзвичайно високою. Видання The Economist оцінює загальні втрати Росії серед чоловіків призовного віку в близько 3% довоєнного населення цієї категорії — це загиблі та поранені за понад чотири роки війни.

Однією з причин уповільнення російського наступу стали безпілотники. Сучасна війна дедалі більше нагадує виснажливе протистояння, де будь-яке переміщення військ перебуває під постійною загрозою ударів з повітря.

"Дрони зробили цю війну 2026 року схожою на війну 1916 року, з вирішальною відмінністю щодо масової піхоти. У 1916 році битва на Соммі, що тривала 4,5 місяці, коштувала Британській імперії 57 470 жертв у перший день. Перша світова війна тривала безрезультатно; кривавий застій панував ще два роки. Сьогодні мікрорухи російських солдатів в Україні не загрожують вивести ситуацію з цього затишшя. Росія може втратити сотні своїх найдефіцитніших ресурсів — чоловіків призовного віку", — йдеться у статті.

Крім того, Україна дедалі активніше завдає ударів по цілях у глибокому тилу Росії. За даними західних оглядачів, у зоні досяжності українських безпілотників перебуває більшість населення РФ. Такі атаки не лише створюють військові проблеми, а й руйнують відчуття безпеки всередині країни.

На думку оглядачів, війна принесла Росії наслідки, протилежні тим, на які розраховував Кремль. НАТО розширилося та зміцнилося, європейські країни збільшили оборонні витрати, а економіка РФ дедалі більше працює в режимі воєнної мобілізації.

Видання зауважує, що нинішня модель дозволяє Росії підтримувати війну, але водночас поступово виснажує її людський, економічний та технологічний потенціал. Саме тому деякі аналітики називають поточну ситуацію "негативною рівновагою", тобто станом, коли держава ще утримується на плаву, але підриває власне майбутнє. Таким чином Путін загнав себе у "цугцванг" з якого немає позитивного виходу для очільника Кремля.

"До кінця цього року можуть з’ясуватися дві нині невідомі речі: як Путін може відреагувати на біль від військового відродження України. І як Трамп може відреагувати на болючий для нього факт, що спростовує його пророцтво, адже Україна тримає в руках хороші карти, які стають дедалі кращими", — підсумовують у WP.

