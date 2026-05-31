Путин попал в цугцванг: почему война против Украины стала ловушкой для Кремля

Slava Kot
Более четырех лет назад Владимир Путин начал полномасштабную войну против Украины, рассчитывая на скорую победу и крах украинской государственности. Однако сегодня, по мнению ряда западных аналитиков, Кремль оказался в ситуации, когда каждый последующий ход только усугубляет его положение. Эту ситуацию в шахматах называют "цугцванг".
Российский диктатор Владимир Путин.
Как пишет The Washington Post, последние заявления Путина о том, что война якобы "подходит к концу", контрастируют с реальными результатами на фронте. Несмотря на огромные человеческие и материальные ресурсы, Россия не смогла добиться своих стратегических целей. Кроме того, темпы продвижения российской армии остаются минимальными, а отдельные участки фронта показывают территориальные потери.
По оценкам западных экспертов, с начала года Россия смогла захватить незначительную часть украинской территории. В то же время цена такого продвижения оказалась очень высокой. Издание The Economist оценивает общие потери России среди мужчин призывного возраста около 3% довоенного населения этой категории — это погибшие и раненые за более четырех лет войны.
Одной из причин замедления русского наступления стали беспилотники. Современная война все больше напоминает утомительное противостояние, где любое перемещение войск находится под постоянной угрозой ударов с воздуха.
Кроме того, Украина все активнее наносит удары по целям в глубоком тылу России. По данным западных обозревателей, в зоне досягаемости украинских беспилотников находится большинство населения РФ. Такие атаки не только создают военные проблемы, но и разрушают чувство безопасности внутри страны.
По мнению обозревателей, война принесла России последствия, противоположные тем, на которые рассчитывал Кремль. НАТО расширилась и укрепилась, европейские страны увеличили оборонные расходы, а экономика РФ все больше работает в режиме военной мобилизации.
Издание отмечает, что нынешняя модель позволяет России поддерживать войну, но в то же время постепенно истощает ее человеческий, экономический и технологический потенциал. Именно поэтому некоторые аналитики называют текущую ситуацию "отрицательным равновесием", то есть состоянием, когда государство еще удерживается на плаву, но подрывает собственное будущее. Таким образом Путин загнал себя в "цугцванг", из которого нет положительного выхода для главы Кремля.
