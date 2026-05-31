Путин попал в цугцванг: почему война против Украины стала ловушкой для Кремля

Более четырех лет назад Владимир Путин начал полномасштабную войну против Украины, рассчитывая на скорую победу и крах украинской государственности. Однако сегодня, по мнению ряда западных аналитиков, Кремль оказался в ситуации, когда каждый последующий ход только усугубляет его положение. Эту ситуацию в шахматах называют "цугцванг".

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как пишет The Washington Post, последние заявления Путина о том, что война якобы "подходит к концу", контрастируют с реальными результатами на фронте. Несмотря на огромные человеческие и материальные ресурсы, Россия не смогла добиться своих стратегических целей. Кроме того, темпы продвижения российской армии остаются минимальными, а отдельные участки фронта показывают территориальные потери.

По оценкам западных экспертов, с начала года Россия смогла захватить незначительную часть украинской территории. В то же время цена такого продвижения оказалась очень высокой. Издание The Economist оценивает общие потери России среди мужчин призывного возраста около 3% довоенного населения этой категории — это погибшие и раненые за более четырех лет войны.

Одной из причин замедления русского наступления стали беспилотники. Современная война все больше напоминает утомительное противостояние, где любое перемещение войск находится под постоянной угрозой ударов с воздуха.

"Дроны сделали эту войну 2026 года похожей на войну 1916 года, с решающим отличием массовой пехоты. В 1916 году битва на Сомми, продолжавшаяся 4,5 месяца, стоила Британской империи 57 470 жертв в первый день. Первая мировая война продолжалась безрезультатно; кровавый застой царил еще два года. Сегодня микродвижения российских солдат в Украине не угрожают вывести ситуацию из этого затишья. Россия может потерять сотни своих самых дефицитных ресурсов — мужчин призывного возраста", — говорится в статье.

Кроме того, Украина все активнее наносит удары по целям в глубоком тылу России. По данным западных обозревателей, в зоне досягаемости украинских беспилотников находится большинство населения РФ. Такие атаки не только создают военные проблемы, но и разрушают чувство безопасности внутри страны.

По мнению обозревателей, война принесла России последствия, противоположные тем, на которые рассчитывал Кремль. НАТО расширилась и укрепилась, европейские страны увеличили оборонные расходы, а экономика РФ все больше работает в режиме военной мобилизации.

Издание отмечает, что нынешняя модель позволяет России поддерживать войну, но в то же время постепенно истощает ее человеческий, экономический и технологический потенциал. Именно поэтому некоторые аналитики называют текущую ситуацию "отрицательным равновесием", то есть состоянием, когда государство еще удерживается на плаву, но подрывает собственное будущее. Таким образом Путин загнал себя в "цугцванг", из которого нет положительного выхода для главы Кремля.

"До конца этого года могут выясниться две ныне неизвестные вещи: как Путин может отреагировать на боль от военного возрождения Украины. И как Трамп может отреагировать на болезненный для него факт, что опровергает его пророчество, ведь Украина держит в руках хорошие карты, которые становятся все лучше", — заключают в WP.

