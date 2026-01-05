Путін поставив задачу: що задумав ворог на Сумщині та Харківщині

Російські окупаційні війська активізували спроби розширити зону бойових дій у прикордонних районах Сумської та Харківської областей. Найбільший тиск наразі фіксується на Вовчанському напрямку Харківщини, а також у межах Хотінської та Юнаківської громад на Сумщині. Як інформує портал "Коментарі", про це у ході телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Спікер зазначив, ворог намагається втягнути у бойові дії нові ділянки вздовж державного кордону, однак без застосування важкої техніки.

Окрім прикордонних районів, підрозділи ДПСУ беруть участь у відбитті атак ворога також на Покровському, Лиманському, Краматорському та Куп’янському напрямках.

Як уточнив Демченко, на Сумщині росіяни намагаються розширити зону боїв у районах Хотінської та Юнаківської громад, а також здійснюють спроби просування поблизу Грабовського Краснопільської громади. На Харківщині активність ворога зосереджена не лише на Вовчанському напрямку, а й поблизу населених пунктів Сотницький Козачок та Дворічанське.

При цьому ворожі війська використовують малі штурмові групи, уникаючи залучення бронетехніки. Попри постійні спроби наступу, російські війська не досягають поставлених цілей і зазнають відчутних втрат.

