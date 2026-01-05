Путин поставил задачу: что задумал враг на Сумщине и Харьковщине

Российские оккупационные войска активизировали попытки расширить зону боевых действий в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Наибольшее давление фиксируется на Волчанском направлении Харьковщины, а также в пределах Хотинской и Юнаковской общин Сумской области. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в ходе телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Спикер отметил, что враг пытается вовлечь в боевые действия новые участки вдоль государственной границы, однако без применения тяжелой техники.

Кроме приграничных районов, подразделения ГПСУ принимают участие в отражении атак врага также на Покровском, Лиманском, Краматорском и Купянском направлениях.

Как уточнил Демченко, в Сумской области россияне пытаются расширить зону боев в районах Хотинской и Юнаковской общин, а также предпринимают попытки продвижения вблизи Грабовского Краснопольского общества. В Харьковской области активность врага сосредоточена не только на Волчанском направлении, но и вблизи населенных пунктов Сотницкий Казачок и Дворичанское.

При этом вражеские войска используют малые штурмовые группы, избегая привлечения бронетехники. Несмотря на постоянные попытки наступления, российские войска не достигают поставленных целей и несут ощутимые потери.

