logo_ukra

BTC/USD

63628

ETH/USD

1673.14

USD/UAH

44.93

EUR/UAH

51.84

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Путін поставив все на карту в Україні: на який відчайдушний крок може піти лідер РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін поставив все на карту в Україні: на який відчайдушний крок може піти лідер РФ

Новий план лідера РФ Путіна може вдарити по НАТО

12 червня 2026, 13:37
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Росія на п’ятому році війни проти України втрачає позиції — удари по НПЗ, проблеми з проведенням параду у Москві та економічного форуму в Санкт-Петербурзі, загроза блокади тимчасово окупованого Криму.

Путін поставив все на карту в Україні: на який відчайдушний крок може піти лідер РФ

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Путін, як пише видання Bloomberg, не зможе стерпіти поразки і може піти на відчайдушний крок.

“Російський лідер давно стверджує, що конфлікт з Києвом – це боротьба проти Заходу. Протягом багатьох років він використовував ядерні загрози, криваві саботажі та агресивну гібридну війну, щоб вивести прихильників України з рівноваги. Цей вимір війни загострюється”, — пише видання. 

Журналісти нагадали, що наприкінці травня безпілотник РФ вдарив по багатоквартирному будинку в Румунії, члені НАТО. І, як зазначає ЗМІ, для вразливих держав Балтії російські загрози стали дедалі загрозливішими.

Путін, як зазначає ЗМІ, не готується до Третьої світової війни, адже його армія ледь витримує війну в Україні. Однак російський лідер може сподіватися, що військове залякування змусить європейські держави послабити свою підтримку України або відбити у неї бажання атакувати російські міста. 

“Або, можливо, він вважає, що загроза ескалації призведе до сприятливого дипломатичного втручання президента США Дональда Трампа. Деякі чиновники НАТО навіть побоюються, що Путін може інсценувати незначний військовий конфлікт — наприклад, окупацію, а потім швидке виведення військ з території Естонії — як спосіб дискредитувати НАТО та показати європейцям, що Трамп більше їх не підтримує”, — пише видання. 

Це, на думку журналістів, все ще винятковий сценарій. Але, резюмують, Путін, який поставив на карту все в Україні, не змириться з гірким розчаруванням там.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, за що насправді бореться Путін.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2026-06-12/ukraine-s-drones-are-beating-russia-for-now-at-least
Теги:

Новини

Всі новини