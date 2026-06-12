Путін поставив все на карту в Україні: на який відчайдушний крок може піти лідер РФ

Росія на п’ятому році війни проти України втрачає позиції — удари по НПЗ, проблеми з проведенням параду у Москві та економічного форуму в Санкт-Петербурзі, загроза блокади тимчасово окупованого Криму.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Путін, як пише видання Bloomberg, не зможе стерпіти поразки і може піти на відчайдушний крок.

“Російський лідер давно стверджує, що конфлікт з Києвом – це боротьба проти Заходу. Протягом багатьох років він використовував ядерні загрози, криваві саботажі та агресивну гібридну війну, щоб вивести прихильників України з рівноваги. Цей вимір війни загострюється”, — пише видання.

Журналісти нагадали, що наприкінці травня безпілотник РФ вдарив по багатоквартирному будинку в Румунії, члені НАТО. І, як зазначає ЗМІ, для вразливих держав Балтії російські загрози стали дедалі загрозливішими.

Путін, як зазначає ЗМІ, не готується до Третьої світової війни, адже його армія ледь витримує війну в Україні. Однак російський лідер може сподіватися, що військове залякування змусить європейські держави послабити свою підтримку України або відбити у неї бажання атакувати російські міста.

“Або, можливо, він вважає, що загроза ескалації призведе до сприятливого дипломатичного втручання президента США Дональда Трампа. Деякі чиновники НАТО навіть побоюються, що Путін може інсценувати незначний військовий конфлікт — наприклад, окупацію, а потім швидке виведення військ з території Естонії — як спосіб дискредитувати НАТО та показати європейцям, що Трамп більше їх не підтримує”, — пише видання.

Це, на думку журналістів, все ще винятковий сценарій. Але, резюмують, Путін, який поставив на карту все в Україні, не змириться з гірким розчаруванням там.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, за що насправді бореться Путін.



