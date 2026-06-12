Путін поставив все на карту в Україні: на який відчайдушний крок може піти лідер РФ

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Кречмаровская Наталия
Росія на п’ятому році війни проти України втрачає позиції — удари по НПЗ, проблеми з проведенням параду у Москві та економічного форуму в Санкт-Петербурзі, загроза блокади тимчасово окупованого Криму.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Путін, як пише видання Bloomberg, не зможе стерпіти поразки і може піти на відчайдушний крок.
Журналісти нагадали, що наприкінці травня безпілотник РФ вдарив по багатоквартирному будинку в Румунії, члені НАТО. І, як зазначає ЗМІ, для вразливих держав Балтії російські загрози стали дедалі загрозливішими.
Путін, як зазначає ЗМІ, не готується до Третьої світової війни, адже його армія ледь витримує війну в Україні. Однак російський лідер може сподіватися, що військове залякування змусить європейські держави послабити свою підтримку України або відбити у неї бажання атакувати російські міста.
Це, на думку журналістів, все ще винятковий сценарій. Але, резюмують, Путін, який поставив на карту все в Україні, не змириться з гірким розчаруванням там.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, за що насправді бореться Путін.