Путин поставил все на карту в Украине: на какой отчаянный шаг может пойти лидер РФ

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Россия на пятом году войны против Украины теряет позиции – удары по НПЗ, проблемы с проведением парада в Москве и экономического форума в Санкт-Петербурге, угроза блокады временно оккупированного Крыма.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Путин, как пишет издание Bloomberg, не сможет стерпеть поражение и может пойти на отчаянный шаг.
Журналисты напомнили, что в конце мая беспилотник РФ ударил по многоквартирному дому в Румынии, члене НАТО. И, как отмечает СМИ, для уязвимых государств Балтии российские угрозы стали все более значительными.
Путин, как отмечает СМИ, не готовится к Третьей мировой войне, ведь его армия едва выдерживает войну в Украине. Однако российский лидер может надеяться, что военное устрашение заставит европейские государства ослабить свою поддержку Украины или отбить у нее желание атаковать российские города.
Это, по мнению журналистов, все еще исключительный сценарий. Но, резюмируют, Путин, поставивший на карту все в Украине, не смирится с горьким разочарованием там.
Напомним: портал "Комментарии" писал, за что на самом деле борется Путин.