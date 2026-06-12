Путин поставил все на карту в Украине: на какой отчаянный шаг может пойти лидер РФ

Россия на пятом году войны против Украины теряет позиции – удары по НПЗ, проблемы с проведением парада в Москве и экономического форума в Санкт-Петербурге, угроза блокады временно оккупированного Крыма.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Путин, как пишет издание Bloomberg, не сможет стерпеть поражение и может пойти на отчаянный шаг.

"Российский лидер давно утверждает, что конфликт с Киевом — это борьба против Запада. В течение многих лет он использовал ядерные угрозы, кровавые саботажи и агрессивную гибридную войну, чтобы вывести сторонников Украины из равновесия. Это измерение войны обостряется", — пишет издание.

Журналисты напомнили, что в конце мая беспилотник РФ ударил по многоквартирному дому в Румынии, члене НАТО. И, как отмечает СМИ, для уязвимых государств Балтии российские угрозы стали все более значительными.

Путин, как отмечает СМИ, не готовится к Третьей мировой войне, ведь его армия едва выдерживает войну в Украине. Однако российский лидер может надеяться, что военное устрашение заставит европейские государства ослабить свою поддержку Украины или отбить у нее желание атаковать российские города.

"Или, возможно, он считает, что угроза эскалации приведет к благоприятному дипломатическому вмешательству президента США Дональда Трампа. Некоторые чиновники НАТО даже опасаются, что Путин может инсценировать незначительный военный конфликт — например, оккупацию, а затем скорейший вывод войск с территории Эстонии — как способ дискредитировать НАТО и показать европейцам, что Трамп больше их не поддерживает”, — пишет издание.

Это, по мнению журналистов, все еще исключительный сценарий. Но, резюмируют, Путин, поставивший на карту все в Украине, не смирится с горьким разочарованием там.

Напомним: портал "Комментарии" писал, за что на самом деле борется Путин.



