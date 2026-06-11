Путін не перенесе такого удару: на що націлилися військові ЗСУ

Окупований Крим із величі та гордості лідера РФ Путіна може перетворитися в його повне фіаско. У Центрі протидії дезінформації повідомили, про знищення Чонгарського мосту. Очевидно українські війська намагаються заблокувати виїзд із Криму — на півострові уже панічні настрої — немає бензину, виникають проблеми з продуктами. У

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній припустив, що далі Крим очікує блокада. Щодо воєнних дій, на його думку, поки немає в них сенсу, однак можливості та доцільність проведення операцій оцінюватимуть військові

“Думаю, що десь місяць маркуватимуть Крим для того, щоб було неможливо його захищати. Для того, щоб настільки деморалізувати російських військових ФСБшників, які будуть просто розуміти, що опір просто марний. Потім, можливо, комусь можуть запропонувати забирати речі і вирушати Кримським мостом пішки, адже бензину немає. Або веслами — до Краснодарського краю, або можна спробувати до Туреччини кудись дістатися”, — припустив експерт.

За словами Загороднього, основна ціль блокади Криму — це припинити постачання армії, що знаходиться у Запорізькій та Херсонській областях.

“Зараз це головне завдання, яке стоїть перед українським військовим керівництвом. З Криму теж везуть (постачання, — ред. ) і цей сухопутний коридор теж перекривається”, — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що після масованого обстрілу України в ніч на 2 червня прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що війну можна завершити за добу. Умови відомі — вивести війська ЗСУ з окупованих РФ областей.

Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов розповів, що Україна не піде на шантаж і не погоджується зупинити бойові дії на лінії фронту.