Путін не перенесе такого удару: на що націлилися військові ЗСУ

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Кречмаровская Наталия
Окупований Крим із величі та гордості лідера РФ Путіна може перетворитися в його повне фіаско. У Центрі протидії дезінформації повідомили, про знищення Чонгарського мосту. Очевидно українські війська намагаються заблокувати виїзд із Криму — на півострові уже панічні настрої — немає бензину, виникають проблеми з продуктами. У
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Політичний та економічний експерт Тарас Загородній припустив, що далі Крим очікує блокада. Щодо воєнних дій, на його думку, поки немає в них сенсу, однак можливості та доцільність проведення операцій оцінюватимуть військові
За словами Загороднього, основна ціль блокади Криму — це припинити постачання армії, що знаходиться у Запорізькій та Херсонській областях.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що після масованого обстрілу України в ніч на 2 червня прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що війну можна завершити за добу. Умови відомі — вивести війська ЗСУ з окупованих РФ областей.
Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов розповів, що Україна не піде на шантаж і не погоджується зупинити бойові дії на лінії фронту.