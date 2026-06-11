Путин не перенесет такой удар: на что нацелились военные ВСУ

Оккупированный Крым из величия и гордости лидера РФ Путина может превратиться в его полное фиаско. В Центре противодействия дезинформации сообщили об уничтожении Чонгарского моста. Очевидно, украинские войска пытаются заблокировать выезд из Крыма — на полуострове уже панические настроения — нет бензина, возникают проблемы с продуктами. В

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний предположил, что дальше Крым ждет блокада. Относительно военных действий, по его мнению, пока нет в них смысла, однако возможности и целесообразность проведения операций будут оцениваться военными

"Думаю, что где-то месяц будут мариновать Крым для того, чтобы было невозможно его защищать. Для того, чтобы настолько деморализовать российских военных ФСБшников, которые будут просто понимать, что сопротивление просто бесполезно. Затем, возможно, кому-то могут предложить забирать вещи и отправляться по Крымскому мосту пешком, ведь бензина нет. Либо веслами – в Краснодарский край, либо можно попробовать в Турцию куда-то добраться”, — предположил эксперт.

По словам Загороднего, основная цель блокады Крыма — прекратить поставки армии, которая находится в Запорожской и Херсонской областях.

"Сейчас это главная задача, которая стоит перед украинским военным руководством. Из Крыма тоже везут (снабжение, — ред.) и этот сухопутный коридор тоже перекрывается", — подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что после массированного обстрела Украины в ночь на 2 июня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что войну можно завершить за сутки. Условия известны – вывести войска ВСУ из оккупированных РФ областей.

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов рассказал, что Украина не пойдет на шантаж и не соглашается приостановить боевые действия на линии фронта.