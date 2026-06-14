Путін підписав указ про збільшення армії РФ: на Заході пояснили, як це вплине на війну в Україні

Російський диктатор Володимир Путін підписав новий указ про збільшення чисельності збройних сил РФ до 2 399 130 осіб, включно з 1 510 000 військовослужбовців. Однак, як зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), це рішення навряд чи суттєво вплине на ситуацію на фронті в Україні.

Путін збільшує армію РФ. Фото з відкритих джерел

Згідно з аналізом ISW, указ, підписаний Путіним 12 червня, передбачає лише незначне зростання — приблизно на 7 360 військових у порівнянні з попереднім рішенням від березня 2026 року. Тоді чисельність армії РФ вже була збільшена до 2 391 770 осіб.

Аналітики підкреслюють, що Росія послідовно нарощує чисельність армії з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Водночас темпи останнього розширення є найменшими за весь період війни.

Для порівняння, у 2022 році чисельність збройних сил РФ збільшили на 137 тисяч осіб, у 2023 — на 170 тисяч, а у 2024 — ще на 180 тисяч. На цьому тлі нинішній указ виглядає радше технічним кроком у межах уже запущених реформ, ніж стратегічним посиленням армії.

"Малоймовірно, що указ від 12 червня вплине на ситуацію на полі бою в Україні", — підсумовують аналітики ISW.

У ISW зазначають, що такі рішення пов’язані з масштабною перебудовою російських збройних сил, яку було ініційовано ще за часів колишнього міністра оборони Сергія Шойгу. Створення нових військових округів і підрозділів потребує формального збільшення штату, щоб заповнити адміністративні та організаційні структури.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Росії просять Путіна вдарити по Україні ядерною зброєю.

Також "Коментарі" писали, що депутат Держдуми РФ В'ячеслав Мархаєв закликав Путіна представити план завершення війни в Україні.