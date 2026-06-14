Путин подписал указ об увеличении армии РФ: на Западе объяснили, как это повлияет на войну в Украине

Российский диктатор Владимир Путин подписал новый указ об увеличении численности вооруженных сил РФ до 2 399 130 человек, включая 1 510 000 военнослужащих. Однако, как отмечают аналитики Института изучения войны (ISW), это решение вряд ли будет существенно влиять на ситуацию на фронте в Украине.

Путин увеличивает армию РФ. Фото из открытых источников

Согласно анализу ISW, указ, подписанный Путиным 12 июня, предусматривает лишь незначительный рост – примерно на 7360 военных по сравнению с предыдущим решением от марта 2026 года. Тогда численность армии РФ уже была увеличена до 2 391 770 человек.

Аналитики подчеркивают, что Россия последовательно увеличивает численность армии с начала полномасштабного вторжения в 2022 году. В то же время темпы последнего расширения наименьшие за весь период войны.

Для сравнения, в 2022 году численность вооруженных сил РФ увеличили на 137 тысяч человек, в 2023 – на 170 тысяч, а в 2024 – еще на 180 тысяч. На этом фоне нынешний указ выглядит скорее техническим шагом в рамках уже запущенных реформ, чем стратегическим усилением армии.

"Маловероятно, что указ от 12 июня повлияет на ситуацию на поле боя в Украине", — заключают аналитики ISW.

В ISW отмечают, что такие решения связаны с масштабной перестройкой российских вооруженных сил, которая была инициирована еще во времена бывшего министра обороны Сергея Шойгу. Создание новых военных округов и подразделений требует формального увеличения штата, чтобы восполнить административные и организационные структуры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России просят Путина ударить по Украине ядерным оружием.

Также "Комментарии" писали, что депутат Госдумы РФ Вячеслав Мархаев призвал Путина представить план завершения войны в Украине.