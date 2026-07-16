Путін перейшов межу: РФ розкидає смертельні пастки для мирних українців

Російські війська вдалися до нової небезпечної тактики проти цивільного населення України. У Херсоні виявили вибухонебезпечні предмети, замасковані під звичайні побутові речі, зокрема павербанки та упаковки вологих серветок. Правозахисники попереджають, що такі пастки можуть бути розраховані насамперед на мирних жителів, зокрема дітей.

Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

За словами генерального директора благодійної організації "Надія для України" Юрія Боєчка, вибухові пристрої, ймовірно, доставляють за допомогою дронів і скидають на вулицях населених пунктів. Якщо людина підніме або зачепить такий предмет, він може миттєво здетонувати.

"Якщо цікава дитина чи хтось інший візьме це в руки або наступить на це, воно одразу вибухне. Це прямий злочин проти цивільного населення", — наголосив Боєчко.

Після появи інформації про небезпечні знахідки начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько закликав батьків пояснити дітям, що категорично не можна піднімати будь-які предмети, знайдені на вулиці, навіть якщо вони виглядають безпечними чи корисними.

Такі дії російської армії засудили й міжнародні політики. Голова Об'єднаного комітету парламенту Великої Британії з прав людини Девід Алтон заявив, що використання замаскованої вибухівки може стати окремим епізодом у майбутніх справах про воєнні злочини.

"Серед тих, хто підніме такі предмети, неминуче будуть допитливі діти. Це призведе до загибелі людей та жахливих травм. Одного дня це має бути додано до списку звинувачень у воєнних злочинах", — заявив Алтон.

Зазначимо, що вибухівка може маскуватися не лише під павербанки чи серветки, а й під інші звичайні речі. Жителів прифронтових регіонів закликають не торкатися підозрілих предметів, відійти на безпечну відстань і негайно повідомити про знахідку поліцію або рятувальників.

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