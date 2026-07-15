Це не сподобається Путіну: Зеленський зробив нову заяву про удари по РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські Сили оборони досягли нового рівня можливостей для ударів по військових та стратегічних об'єктах на території Росії. За його словами, нині для України "більше немає недосяжних координат", якщо йдеться про цілі, які працюють на російську військову машину.

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Володимир Зеленський під час виступу з нагоди Дня Української Державності заявив, що Україна принципово відрізняється від Росії у веденні війни. Якщо російська армія атакує житлові квартали, лікарні, школи та цивільну інфраструктуру, то українські удари спрямовані на об'єкти, які забезпечують агресію Кремля.

"Україна б’є по спонсорах Путіна у цій війні та інструментах, які допомагають йому вбивати людей. Вже немає координат, які на території зла були б недосяжні для української справедливості. Пів тисячі наших дронів на добу, десятки їхніх НПЗ, танкери тіньового флоту, воєнна інфраструктура Росії відчули все це на собі — не варто зазіхати на українську державність", — заявив Зеленський.

Президент також повідомив про масштабне нарощування українського оборонного виробництва. За його словами, українська промисловість уже здатна виготовляти близько 10 мільйонів безпілотників на рік. Крім того, країна активно працює над розвитком власної балістичної програми.

Окрему увагу Зеленський приділив співпраці з європейськими партнерами. Він заявив, що Україна стане одним із ключових учасників проєкту "Фрея", який передбачає створення сучасного антибалістичного щита для Європи.

Також президент повідомив, що Київ наближається до домовленості зі США щодо виробництва ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Якщо угоду буде реалізовано, Україна стане третьою державою у світі, яка матиме такі виробничі можливості.

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