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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские Силы обороны достигли нового уровня возможностей для ударов по военным и стратегическим объектам на территории России. По его словам, сейчас для Украины "больше нет недостижимых координат", если речь идет о целях, работающих на российскую военную машину.
Владимир Зеленский. Фото: Reuters
Владимир Зеленский, выступая по случаю Дня Украинской Государственности, заявил, что Украина принципиально отличается от России в ведении войны. Если российская армия атакует жилые кварталы, больницы, школы и гражданскую инфраструктуру, то украинские удары направлены на объекты, обеспечивающие агрессию Кремля.
Президент также сообщил о масштабном наращивании украинского оборонного производства. По его словам, украинская промышленность уже способна производить около 10 миллионов беспилотников в год. Кроме того, страна активно работает над развитием собственной баллистической программы.
Особое внимание Зеленский уделил сотрудничеству с европейскими партнерами. Он заявил, что Украина станет одним из ключевых участников проекта "Фрея", предполагающего создание современного антибаллистического щита для Европы.
Также президент сообщил, что Киев приближается к договоренности с США о производстве ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Если соглашение будет реализовано, Украина станет третьим государством в мире, которое будет иметь такие производственные возможности.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Мадяр отреагировал на истерику Лаврова из-за ударов Украины о российских судах.
Также "Комментарии" писали, что Трамп пообещал подписать "адские санкции" против России: появилась реакция Кремля.