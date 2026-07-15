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Это не понравится Путину: Зеленский сделал новое заявление об ударах по РФ

Зеленский заявил, что Украина способна наносить удары по любым важным объектам РФ.

15 июля 2026, 15:10
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские Силы обороны достигли нового уровня возможностей для ударов по военным и стратегическим объектам на территории России. По его словам, сейчас для Украины "больше нет недостижимых координат", если речь идет о целях, работающих на российскую военную машину.

Это не понравится Путину: Зеленский сделал новое заявление об ударах по РФ

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Владимир Зеленский, выступая по случаю Дня Украинской Государственности, заявил, что Украина принципиально отличается от России в ведении войны. Если российская армия атакует жилые кварталы, больницы, школы и гражданскую инфраструктуру, то украинские удары направлены на объекты, обеспечивающие агрессию Кремля.

"Украина бьет по спонсорам Путина в этой войне и инструментах, помогающих ему убивать людей. Уже нет координат, которые на территории зла были бы недосягаемы для украинской справедливости. Пол тысячи наших дронов в сутки, десятки их НПЗ, танкеры теневого флота, военная инфраструктура России почувствовали все это на себе — не стоит посягать на украинскую государственность", — заявил Зеленский.

Президент также сообщил о масштабном наращивании украинского оборонного производства. По его словам, украинская промышленность уже способна производить около 10 миллионов беспилотников в год. Кроме того, страна активно работает над развитием собственной баллистической программы.

Особое внимание Зеленский уделил сотрудничеству с европейскими партнерами. Он заявил, что Украина станет одним из ключевых участников проекта "Фрея", предполагающего создание современного антибаллистического щита для Европы.

Также президент сообщил, что Киев приближается к договоренности с США о производстве ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Если соглашение будет реализовано, Украина станет третьим государством в мире, которое будет иметь такие производственные возможности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Мадяр отреагировал на истерику Лаврова из-за ударов Украины о российских судах.

Также "Комментарии" писали, что Трамп пообещал подписать "адские санкции" против России: появилась реакция Кремля.



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