Путин перешел границу: РФ разбрасывает смертельные ловушки для мирных украинцев

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Slava Kot
Российские войска прибегли к новой опасной тактике против гражданского населения Украины. В Херсоне обнаружили взрывоопасные предметы, замаскированные под обычные бытовые вещи, в частности, павербанки и упаковки влажных салфеток. Правозащитники предупреждают, что такие ловушки могут быть рассчитаны, прежде всего, на мирных жителей, в частности детей.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
По словам генерального директора благотворительной организации "Надежда для Украины" Юрия Боечко, взрывные устройства, вероятно, доставляют с помощью дронов и сбрасывают на улицах населенных пунктов. Если человек поднимет или заденет такой предмет, он может мгновенно сдетонировать.
После появления информации об опасных находках начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько призвал родителей объяснить детям, что нельзя поднимать какие-либо предметы, найденные на улице, даже если они выглядят безопасными или полезными.
Такие действия российской армии осудили и международные политики. Глава Объединенного комитета парламента Великобритании по правам человека Дэвид Алтон заявил, что использование замаскированной взрывчатки может стать отдельным эпизодом по будущим делам о военных преступлениях.
Отметим, что взрывчатка может маскироваться не только под павербанки или салфетки, но и другие обычные вещи. Жителей прифронтовых регионов призывают не затрагивать подозрительные предметы, отойти на безопасное расстояние и немедленно сообщить о находке полиции или спасателях.
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