Российские войска прибегли к новой опасной тактике против гражданского населения Украины. В Херсоне обнаружили взрывоопасные предметы, замаскированные под обычные бытовые вещи, в частности, павербанки и упаковки влажных салфеток. Правозащитники предупреждают, что такие ловушки могут быть рассчитаны, прежде всего, на мирных жителей, в частности детей.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

По словам генерального директора благотворительной организации "Надежда для Украины" Юрия Боечко, взрывные устройства, вероятно, доставляют с помощью дронов и сбрасывают на улицах населенных пунктов. Если человек поднимет или заденет такой предмет, он может мгновенно сдетонировать.

"Если интересный ребенок или кто-то другой возьмет это в руки или наступит на это, оно сразу разразится. Это прямое преступление против гражданского населения", — подчеркнул Боечко.

После появления информации об опасных находках начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько призвал родителей объяснить детям, что нельзя поднимать какие-либо предметы, найденные на улице, даже если они выглядят безопасными или полезными.

Такие действия российской армии осудили и международные политики. Глава Объединенного комитета парламента Великобритании по правам человека Дэвид Алтон заявил, что использование замаскированной взрывчатки может стать отдельным эпизодом по будущим делам о военных преступлениях.

"Среди тех, кто поднимет такие предметы, неизбежно будут любознательные дети. Это приведет к гибели людей и чудовищным травмам. Однажды это должно быть добавлено в список обвинений в военных преступлениях", — заявил Алтон.

Отметим, что взрывчатка может маскироваться не только под павербанки или салфетки, но и другие обычные вещи. Жителей прифронтовых регионов призывают не затрагивать подозрительные предметы, отойти на безопасное расстояние и немедленно сообщить о находке полиции или спасателях.

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