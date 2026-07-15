Захопити прикордонне місто: Каспаров назвав наступну ціль Путіна

Російський опозиційний політик і колишній чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров вважає, що Кремль не готується до закінчення війни проти України. За його оцінкою, Володимир Путін може вдатися до нової ескалації, а потенційною ціллю після України здатні стати країни Балтії.

Російський диктатор Володимир Путін

Гаррі Каспаров в інтерв'ю Politico заявив, що російський диктатор не зацікавлений у мирних переговорах і, найімовірніше, після парламентських виборів у Росії восени зробить ставку на подальше загострення конфлікту. На його думку, будь-яке припинення бойових дій без поразки Москви лише дасть Кремлю час для перегрупування сил.

"Путін завжди загострював ситуацію, коли відчував, що потрапив у халепу… найприроднішою ескалацією є провокація", — стверджує Каспаров.

Опозиціонер припускає, що Росія може спробувати перевірити рішучість НАТО, здійснивши провокацію або обмежене вторгнення до Латвії чи Естонії. За його словами, Кремлю необов'язково розпочинати масштабну війну, а достатньо спробувати захопити невелике прикордонне місто, можливо з переважно російськомовним населенням, щоб перевірити, чи спрацює принцип колективної оборони Альянсу.

Якщо США не змогли б допомогти захистити країну, що перебувала під атакою, то на думку Каспарова, Путін би досяг своєї мети: "НАТО більше немає".

Каспаров також звернув увагу на останні зміни в російському законодавстві, які спрощують мобілізацію військових. Він вважає це ще одним сигналом, що Москва не готується до миру.

"У російській пропагандистській машині, у діях російського уряду, у промовах Путіна немає жодної ознаки того, що Кремль готується до миру", – сказав Каспаров та додав, що всі ознаки вказують лише в одному напрямку – війна.

Каспаров переконаний, що Європа має посилити санкційний тиск на Росію та підтримувати Україну до її перемоги. На його думку, саме військові успіхи Києва та удари по російській військовій інфраструктурі поступово створюють тиск на російські еліти, що в перспективі може підірвати позиції Путіна всередині країни.

"Ми повинні переконатися, що Путін програє, бо щойно Путін програє війну, він впаде", — підсумував Каспаров.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що політичний оглядач Віталій Портников пояснив, чому Путін робить ставку на тривалу війну.

Також "Коментарі" писали, що Гаррі Каспаров розгромив російських опозиціонерів, назвавши їх співучасниками воєнних злочинів Путіна.