Захватить пограничный город: Каспаров назвал следующую цель Путина

Российский оппозиционный политик и бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров считает, что Кремль не готовится к окончанию войны против Украины. По его оценке, Владимир Путин может пойти на новую эскалацию, а потенциальной целью после Украины способны стать страны Балтии.

Российский диктатор Владимир Путин

Гарри Каспаров в интервью Politico заявил, что российский диктатор не заинтересован в мирных переговорах и, вероятнее всего, после парламентских выборов в России осенью сделает ставку на дальнейшее обострение конфликта. По его мнению, любое прекращение боевых действий без поражения Москвы только даст Кремлю время для перегруппировки сил.

"Путин всегда обострял ситуацию, когда чувствовал, что попал впросак… самой естественной эскалацией является провокация", — утверждает Каспаров.

Оппозиционер предполагает, что Россия может попытаться проверить решимость НАТО, совершив провокацию или ограниченное вторжение в Латвию или Эстонию. По его словам, Кремлю необязательно начинать масштабную войну, а достаточно попытаться захватить небольшой пограничный город, возможно с преимущественно русскоязычным населением, чтобы проверить, сработает ли принцип коллективной обороны Альянса.

Если США не смогли бы защитить находившуюся под атакой страну, то по мнению Каспарова, Путин бы достиг своей цели: "НАТО больше нет".

Каспаров также обратил внимание на последние изменения в российском законодательстве, которые упрощают мобилизацию военных. Он считает это еще одним сигналом, что Москва не готовится к миру.

"В российской пропагандистской машине, в действиях российского правительства, в речах Путина нет никакого признака того, что Кремль готовится к миру", – сказал Каспаров и добавил, что все признаки указывают только в одном направлении – война.

Каспаров убежден, что Европа должна усилить санкционное давление на Россию и поддерживать Украину до победы. По его мнению, именно военные успехи Киева и удары по российской военной инфраструктуре постепенно оказывают давление на российские элиты, что может взорвать позиции Путина внутри страны.

"Мы должны убедиться, что Путин проиграет, потому что как только Путин проиграет войну, он упадет", — подытожил Каспаров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что политический обозреватель Виталий Портников объяснил, почему Путин делает ставку на длительную войну.

Также "Комментарии" писали, что Гарри Каспаров разгромил российских оппозиционеров, назвав их соучастниками военных преступлений Путина.