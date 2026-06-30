Путін не відмовиться від війни: Столтенберг назвав єдине, що може зупинити Кремль

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що російський диктатор Володимир Путін не змінив своїх стратегічних намірів щодо України й досі прагне встановити контроль над державою. Однак, на його думку, Кремль може змінити свої розрахунки, якщо усвідомить неможливість досягти військової перемоги.

Єнс Столтенберг. Фото з відкритих джерел

Єнс Столтенберг в інтерв'ю Welt прокоментував перспективи завершення російсько-української війни. Колишній керівник НАТО наголосив, що попри значні втрати Путін не демонструє готовності добровільно відмовитися від своїх цілей.

"Він, як і раніше, не контролює Донбас, а Україна як ніколи близька до Європи. Фінляндія та Швеція вступили до НАТО внаслідок вторгнення. Тому Путін не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей, хоча Росія платить за це високу ціну. Україні вдалося не тільки звільнити частину своєї території та зупинити подальше просування Росії, а й завдати Росії серйозного удару", — заявив Столтенберг.

На його думку, змінити погляди Путіна навряд чи можливо. Натомість міжнародна підтримка України та подальший тиск на Росію можуть змінити оцінку ситуації самим Кремлем.

"Я не думаю, що ми можемо змінити думку Путіна. Але ми можемо змінити його розрахунок. У якийсь момент він зрозуміє, що не переможе на полі бою, і тоді йому доведеться сісти за стіл переговорів", — підсумував колишній генсек НАТО.

На думку Столтенберга, саме подальше зміцнення обороноздатності України та збереження міжнародної єдності залишаються ключовими чинниками, які можуть наблизити мирні переговори та закінчення війни Росії проти України.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін назвав нове місце для мирних переговорів з Україною.

Також "Коментарі" писали, що Путін назвав українські території, які хоче захопити Росія.