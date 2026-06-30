Путін не відмовиться від війни: Столтенберг назвав єдине, що може зупинити Кремль

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Slava Kot
Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що російський диктатор Володимир Путін не змінив своїх стратегічних намірів щодо України й досі прагне встановити контроль над державою. Однак, на його думку, Кремль може змінити свої розрахунки, якщо усвідомить неможливість досягти військової перемоги.
Єнс Столтенберг. Фото з відкритих джерел
Єнс Столтенберг в інтерв'ю Welt прокоментував перспективи завершення російсько-української війни. Колишній керівник НАТО наголосив, що попри значні втрати Путін не демонструє готовності добровільно відмовитися від своїх цілей.
На його думку, змінити погляди Путіна навряд чи можливо. Натомість міжнародна підтримка України та подальший тиск на Росію можуть змінити оцінку ситуації самим Кремлем.
На думку Столтенберга, саме подальше зміцнення обороноздатності України та збереження міжнародної єдності залишаються ключовими чинниками, які можуть наблизити мирні переговори та закінчення війни Росії проти України.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін назвав нове місце для мирних переговорів з Україною.
Також "Коментарі" писали, що Путін назвав українські території, які хоче захопити Росія.