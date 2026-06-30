Путин не откажется от войны: Столтенберг назвал единственное, что может остановить Кремль

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что российский диктатор Владимир Путин не изменил своих стратегических намерений по отношению к Украине и до сих пор стремится установить контроль над государством. Однако, по его мнению, Кремль может изменить свои расчеты, если осознает невозможность добиться военной победы.

Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

Йенс Столтенберг в интервью Welt прокомментировал перспективы завершения российско-украинской войны. Бывший руководитель НАТО отметил, что, несмотря на значительные потери, Путин не демонстрирует готовности добровольно отказаться от своих целей.

"Он по-прежнему не контролирует Донбасс, а Украина как никогда близка Европе. Финляндия и Швеция вступили в НАТО в результате вторжения. Поэтому Путин не добился ни одной из своих стратегических целей, хотя Россия платит за это высокую цену. Украине удалось не только освободить часть своей территории и остановить дальнейшее продвижение России, но и нанести России серьезный удар", — заявил Столтенберг.

По его мнению, изменить взгляды Путина вряд ли возможно. В то же время международная поддержка Украины и дальнейшее давление на Россию могут изменить оценку ситуации самим Кремлем.

"Я не думаю, что мы можем изменить мнение Путина. Но мы можем изменить его расчет. В какой-то момент он поймет, что не победит на поле боя, и тогда ему придется сесть за стол переговоров", — подытожил бывший генсек НАТО.

По мнению Столтенберга, последующее укрепление обороноспособности Украины и сохранение международного единства остаются ключевыми факторами, которые могут приблизить мирные переговоры и окончание войны России против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин назвал новое место для мирных переговоров с Украиной.

Также "Комментарии" писали, что Путин назвал украинские территории, которые хочет захватить Россия.