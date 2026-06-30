Путин не откажется от войны: Столтенберг назвал единственное, что может остановить Кремль

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Slava Kot
Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что российский диктатор Владимир Путин не изменил своих стратегических намерений по отношению к Украине и до сих пор стремится установить контроль над государством. Однако, по его мнению, Кремль может изменить свои расчеты, если осознает невозможность добиться военной победы.
Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников
Йенс Столтенберг в интервью Welt прокомментировал перспективы завершения российско-украинской войны. Бывший руководитель НАТО отметил, что, несмотря на значительные потери, Путин не демонстрирует готовности добровольно отказаться от своих целей.
По его мнению, изменить взгляды Путина вряд ли возможно. В то же время международная поддержка Украины и дальнейшее давление на Россию могут изменить оценку ситуации самим Кремлем.
По мнению Столтенберга, последующее укрепление обороноспособности Украины и сохранение международного единства остаются ключевыми факторами, которые могут приблизить мирные переговоры и окончание войны России против Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин назвал новое место для мирных переговоров с Украиной.
Также "Комментарии" писали, что Путин назвал украинские территории, которые хочет захватить Россия.