Не лише Москва: Путін назвав нове місце для мирних переговорів з Україною

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Slava Kot
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що потенційні мирні переговори між Росією та Україною можуть відбутися в Мінську. За його словами, саме столиця Білорусі знову може стати переговорним майданчиком для закінчення війни.
Володимир Путін. Фото з відкритих джерел
Володимир Путін в інтерв’ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну розповів, що Мінськ може стати місцем для переговорів України та РФ.
Очільник Кремля також нагадав, що саме в Мінську у 2014 році були підписані "Мінські угоди", а у 2022 році там розпочиналися перші російсько-українські переговори після початку повномасштабного вторгнення.
Путін раніше говорив про готовність до діалогу на основі "стамбульських домовленостей" 2022 року, які Росія неодноразово трактувала у власному політичному ключі. Водночас Путін раніше також припускав можливість особистої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, але лише в Москві. Зеленський неодноразово коментував подібні заяви та вказував, що Україна не буде вести діалог у Москві чи Мінську, оскільки ці столиці є безпосередніми учасниками війни.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін заявив про нові пропозиції від України: які умови та чи приймає їх Кремль.
Також "Коментарі" писали, що Путін назвав українські території, які хоче захопити Росія.