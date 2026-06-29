Не лише Москва: Путін назвав нове місце для мирних переговорів з Україною

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що потенційні мирні переговори між Росією та Україною можуть відбутися в Мінську. За його словами, саме столиця Білорусі знову може стати переговорним майданчиком для закінчення війни.

Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Володимир Путін в інтерв’ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну розповів, що Мінськ може стати місцем для переговорів України та РФ.

"Упевнений, що, якщо справа колись дійде до переговорів, то можна використовувати також білоруські можливості. Знаю позицію Олександра Григоровича (Лукашенка), він готовий усіляко підтримувати все, що спрямовано на вирішення спірних питань мирними засобами", — сказав Путін.

Очільник Кремля також нагадав, що саме в Мінську у 2014 році були підписані "Мінські угоди", а у 2022 році там розпочиналися перші російсько-українські переговори після початку повномасштабного вторгнення.

Путін раніше говорив про готовність до діалогу на основі "стамбульських домовленостей" 2022 року, які Росія неодноразово трактувала у власному політичному ключі. Водночас Путін раніше також припускав можливість особистої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, але лише в Москві. Зеленський неодноразово коментував подібні заяви та вказував, що Україна не буде вести діалог у Москві чи Мінську, оскільки ці столиці є безпосередніми учасниками війни.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін заявив про нові пропозиції від України: які умови та чи приймає їх Кремль.

Також "Коментарі" писали, що Путін назвав українські території, які хоче захопити Росія.